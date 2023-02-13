Украинские защитники за сутки ликвидировали более 550 военных РФ – Генштаб

ВСУ продолжают уничтожать личный состав армии оккупантов
Фото: ЕРА
За последние сутки силы обороны Украины обезвредили около 560 российских оккупантов, общее число потерь РФ в личном составе с начала полномасштабной войны достигло 138 340. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook 13 февраля.
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