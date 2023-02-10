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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы ПВО уничтожили четыре дрона-камикадзе над Одесской областью, их целью были объекты энергетической инфраструктуры – ОВА

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Подразделениями ПВО в небе над Одесской областью были сбиты четыре БПЛА Shahed, отметили в ОВА
Подразделениями ПВО в небе над Одесской областью были сбиты четыре БПЛА Shahed, отметили в ОВА
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Украинские военные вечером 10 февраля уничтожили четыре беспилотника оккупантов Shahed над территорией Одесской области.

Об этом в Telegram в 21.05 проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты четыре дрона-камикадзе Shahed, которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры", – написал руководитель ОВА.

По данным сайта alerts.in.ua, последняя воздушная тревога в Одесской области продлилась с 16.33 до 18.28. Позже ее не объявляли.

Контекст:

10 февраля около 20.00 воздушную тревогу объявили в соседней с Одесской – Николаевской областью, а также в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и оккупированном Крыму.

Об атаке оккупантов иранскими дронами Shahed сообщали главы Днепропетровской и Николаевской ОВА. В частности, над Николаевской областью ВСУ сбили не менее трех БПЛА.  

Российские оккупанты также атаковали Украину дронами-камикадзе вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, украинские военные ночью сбили пять дронов, запущенных оккупантами. Все беспилотники были уничтожены в Днепропетровской области. В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, отмечали в ОВА.

Теги: Россия, Украина, ПВО, Одесская область, беспилотники, ВСУ, обстрелы, Одесская ОГА, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты, Максим Марченко, воздушная тревога
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