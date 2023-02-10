Силы ПВО уничтожили четыре дрона-камикадзе над Одесской областью, их целью были объекты энергетической инфраструктуры – ОВА

Об этом в Telegram в 21.05 проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.
"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты четыре дрона-камикадзе Shahed, которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры", – написал руководитель ОВА.
По данным сайта alerts.in.ua, последняя воздушная тревога в Одесской области продлилась с 16.33 до 18.28. Позже ее не объявляли.
10 февраля около 20.00 воздушную тревогу объявили в соседней с Одесской – Николаевской областью, а также в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и оккупированном Крыму.
Об атаке оккупантов иранскими дронами Shahed сообщали главы Днепропетровской и Николаевской ОВА. В частности, над Николаевской областью ВСУ сбили не менее трех БПЛА.
Российские оккупанты также атаковали Украину дронами-камикадзе вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, украинские военные ночью сбили пять дронов, запущенных оккупантами. Все беспилотники были уничтожены в Днепропетровской области. В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, отмечали в ОВА.