Силы ПВО уничтожили четыре дрона-камикадзе над Одесской областью, их целью были объекты энергетической инфраструктуры – ОВА

Подразделениями ПВО в небе над Одесской областью были сбиты четыре БПЛА Shahed, отметили в ОВА Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Telegram в 21.05 проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты четыре дрона-камикадзе Shahed, которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры", – написал руководитель ОВА.

По данным сайта alerts.in.ua, последняя воздушная тревога в Одесской области продлилась с 16.33 до 18.28. Позже ее не объявляли.