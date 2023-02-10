В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры – ОВА

Пожар на объекте уже потушили, сообщил глава ОВА Фото: Сергій Гамалій/ Хмельницька ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом глава областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил в Telegram.

"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну Shahed. Около 4.00 произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – проинформировал он.