В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры – ОВА

Об этом глава областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил в Telegram.
"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну Shahed. Около 4.00 произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – проинформировал он.
Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье.
Два российских беспилотника сбили на кировоградском и винницком направлениях. Партию Shahed РФ выпустила также для атаки по Днепропетровской области, все дроны сбиты, но в результате ракетного удара поврежден объект энергетической инфраструктуры.