Оккупанты ночью массированно обстреляли Запорожье, за час зафиксировано 17 прилетов – горсовет

Обстрел Запорожья, по словам Куртева, самый массированный с начала полномасштабной войны Фото: ЕРА

"Путинские уроды устроили на Запорожье массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Все, на что способна эта армия мерзавцев – обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломить. Держимся", – написал он, отметив, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.