Оккупанты ночью массированно обстреляли Запорожье, за час зафиксировано 17 прилетов – горсовет

"Путинские уроды устроили на Запорожье массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Все, на что способна эта армия мерзавцев – обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломить. Держимся", – написал он, отметив, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Ночью 10 февраля обстрелу подвергся также Харьков.