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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стратегическая цель". Воздушные силы сообщили, что Россия 26 января атаковала "Кинжалами" Киев и Запорожье

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Ракеты "Кинжал" запускает истребитель МиГ-31
Ракеты "Кинжал" запускает истребитель МиГ-31
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Несмотря на ограниченное количество "Кинжалов", Россия 26 января применила эти ракеты во время массированной атаки по Украине.

Об этом 27 января в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube ТСН.

"Кинжалов" не так и много. Это оружие, которым очень кичился [президент РФ Владимир] Путин, называя эту ракету "гиперзвуковой"... Но их банально мало, поэтому они берегут их для поражения наиболее важных для них стратегических целей. И в этот раз наиболее важными стратегическими целями, к сожалению, для них были один из объектов в Запорожье и один из объектов энергетической инфраструктуры Киева. Это у них такая стратегическая цель – оставить людей, какой-нибудь район в столице, без света", – сказал Игнат.

По его словам, у ВСУ пока нет средств для сбития "Кинжалов" – "ракет, летящих по баллистической траектории".

"То есть истребитель МиГ-31 доставляет ее [ракету "Кинжал"] в верхние слои атмосферы, там ее запускает, и она уже летит, заходит на цель и с огромной скоростью опускается на нее", – подчеркнул Игнат.

Контекст:

26 января утром российские оккупанты нанесли 13-й ракетный удар по энергосистеме Украины, отметили в "Укрэнерго" в Facebook. 

Военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный. Днем он заявлял, что россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования с самолетов и кораблей в акватории Черного моря. 

В воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа. Однако в результате атаки РФ есть попадание в энергетический объект в Киевской области, проинформировали в ОВА.

Теги: Россия, Киев, Украина, Запорожье, самолет, истребители, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Воздушные силы Украины, скорость, спикер, запуск, ракета Кинжал, энергосистема, российские оккупанты, Юрий Игнат
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