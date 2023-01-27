"Стратегическая цель". Воздушные силы сообщили, что Россия 26 января атаковала "Кинжалами" Киев и Запорожье

Об этом 27 января в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube ТСН.

"Кинжалов" не так и много. Это оружие, которым очень кичился [президент РФ Владимир] Путин, называя эту ракету "гиперзвуковой"... Но их банально мало, поэтому они берегут их для поражения наиболее важных для них стратегических целей. И в этот раз наиболее важными стратегическими целями, к сожалению, для них были один из объектов в Запорожье и один из объектов энергетической инфраструктуры Киева. Это у них такая стратегическая цель – оставить людей, какой-нибудь район в столице, без света", – сказал Игнат.

По его словам, у ВСУ пока нет средств для сбития "Кинжалов" – "ракет, летящих по баллистической траектории".

"То есть истребитель МиГ-31 доставляет ее [ракету "Кинжал"] в верхние слои атмосферы, там ее запускает, и она уже летит, заходит на цель и с огромной скоростью опускается на нее", – подчеркнул Игнат.