РФ ночью обстреляла Харьков, зафиксировано около 10 взрывов, в некоторых районах перебои со светом – местные власти

Он написал, что цель оккупантов – объекты критической инфраструктуры. В городе могут быть перебои со светом, водо- и теплоснабжением.

"Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией", – добавил глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов.

Информации о жертвах и пострадавших нет, на местах взрывов работают спасатели.