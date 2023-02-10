РФ ночью обстреляла Харьков, зафиксировано около 10 взрывов, в некоторых районах перебои со светом – местные власти

Он написал, что цель оккупантов – объекты критической инфраструктуры. В городе могут быть перебои со светом, водо- и теплоснабжением.
"Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией", – добавил глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов.
Информации о жертвах и пострадавших нет, на местах взрывов работают спасатели.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля под оккупацией находились 34 населенных пункта области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.
По словам Терехова, около 150 тыс. харьковчан остались без дома, в той или иной степени разрушены 4,5 тыс. многоквартирных домов. В результате обстрелов городу нанесен ущерб ориентировочно на $9 млрд, говорил он в интервью, вышедшем 8 февраля.