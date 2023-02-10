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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ ночью обстреляла Харьков, зафиксировано около 10 взрывов, в некоторых районах перебои со светом – местные власти

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Спасатели работают на местах взрывов в Харькове
Спасатели работают на местах взрывов в Харькове
Фото: ДСНС України / Facebook (иллюстративное)

Около 4.00 10 февраля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он написал, что цель оккупантов – объекты критической инфраструктуры. В городе могут быть перебои со светом, водо- и теплоснабжением. 

"Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией", – добавил глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов. 

Информации о жертвах и пострадавших нет, на местах взрывов работают спасатели. 

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля под оккупацией находились 34 населенных пункта области, сообщали в ОВА. 

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

По словам Терехова, около 150 тыс. харьковчан остались без дома, в той или иной степени разрушены 4,5 тыс. многоквартирных домов. В результате обстрелов городу нанесен ущерб ориентировочно на $9 млрд, говорил он в интервью, вышедшем 8 февраля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, электроэнергия, Игорь Терехов, обстрелы, взрывы, инфраструктура, теплоснабжение, Олег Синегубов
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