Из-за войны Харькову нанесен ущерб примерно на $9 млрд – Терехов

В Харькове в той или иной степени разрушены 4,5 тыс. многоквартирных домов Фото: EPA

Он отметил, что это не окончательные данные, поскольку последствия ударов не всегда можно обнаружить сразу.

"Вот кажется, что прилетел снаряд, попал в землю. Вроде бы даже и разрушений нет. А там же сети. Любой контакт таких снарядов с землей – это деформация труб. Сегодня ты этого не видишь, а завтра понимаешь, что у тебя нет части трубопровода. И это касается и тепла, и воды, и электроэнергии. Очень серьезные повреждения", – сказал мэр.

Он добавил, что любой прилет – это "десятки, сотни тысяч" ущерба.

По словам Терехова, около 150 тыс. харьковчан остались без дома, в той или иной степени разрушены 4,5 тыс. многоквартирных домов.

В то же время в городе уже проходят восстановительные работы. В 2022 году было реконструировано 185 домов, рассказал городской голова.

"Мы не ждем окончания войны", – сказал Терехов.