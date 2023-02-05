В Харькове российская ракета попада в жилую застройку. Возник пожар, есть пострадавший – мэр

"Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке", – говорится в сообщении.

Утром 5 февраля Киевский район Харькова подвергся российскому ракетному обстрелу. Терехов сообщал о попадании двух ракет (предарительно, С-300).

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.