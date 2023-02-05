Оккупанты утром обстреляли Харьков, есть прилет в центральной части города – ОВА

"Зафиксирован прилет в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – говорится в сообщении.

Синегубов призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что по центру Харькова ударили две российкие ракеты.

"Попадание в Киевский район города. Предварительно, речь идет о ракетах С-300. Информации о жертвах удара пока нет – на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию", – сообщил он.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.