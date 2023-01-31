"Она была в эпицентре". В Харькове спасатели вручную просеивают развалины, чтобы найти останки женщины, погибшей 30 января

По его словам, спасатели вручную просеивают обломки здания, чтобы найти все части тела погибшей. Изъятые фрагменты передают судмедэкспертам для анализа.
"Найдена часть тела погибшей, другая часть находится под завалами. Погибшая, предварительно, находилась в самом эпицентре взрыва, на кровати, смотрела телевизор, попадание было в ее комнату. Шансов выжить не было", – рассказал Рашевский.
После того как большие куски разрушенного дома собраны с помощью техники, спасатели перебирают оставшееся. Предположительно, тело женщины находится между 3-м и 4-м этажами, добавил он.
Удар по четырехэтажному дому на улице Мироносицкой в центре Харькова Россия нанесла в ночь с 29-го на 30 января. По информации главы областной военной администрации Олега Синегубова, оккупанты использовали ракету С-300.
По данным ОВА, одна женщина погибла, три человека получили ранения.