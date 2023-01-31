ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Она была в эпицентре". В Харькове спасатели вручную просеивают развалины, чтобы найти останки женщины, погибшей 30 января

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российская ракета С-300 попала в жилую четырехэтажку
Российская ракета С-300 попала в жилую четырехэтажку
Фото: suspilne.media

С момента попадания ракеты в дом в Харькове 30 января спасатели смогли изъять из-под обломков лишь часть тела погибшей женщины. Об этом начальник аварийно-спасательной части по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Сергей Рашевский 31 января сообщил "Суспільному".

По его словам, спасатели вручную просеивают обломки здания, чтобы найти все части тела погибшей. Изъятые фрагменты передают судмедэкспертам для анализа.

"Найдена часть тела погибшей, другая часть находится под завалами. Погибшая, предварительно, находилась в самом эпицентре взрыва, на кровати, смотрела телевизор, попадание было в ее комнату. Шансов выжить не было", – рассказал Рашевский.

После того как большие куски разрушенного дома собраны с помощью техники, спасатели перебирают оставшееся. Предположительно, тело женщины находится между 3-м и 4-м этажами, добавил он.

Контекст:

Удар по четырехэтажному дому на улице Мироносицкой в центре Харькова Россия нанесла в ночь с 29-го на 30 января. По информации главы областной военной администрации Олега Синегубова, оккупанты использовали ракету С-300.

По данным ОВА, одна женщина погибла, три человека получили ранения.

Теги: Харьков, жертвы, война России против Украины, ракеты, С-300, разрушения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Галина ГРИШИНА
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Галина ГРИШИНА
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе G
Алеся БАЦМАН
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (76600)
2
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (58587)
3
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (31530)
4
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (29474)
5
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (28116)
6
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (26911)
7
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (22563)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (18694) G
 
 
 
 