"Она была в эпицентре". В Харькове спасатели вручную просеивают развалины, чтобы найти останки женщины, погибшей 30 января

По его словам, спасатели вручную просеивают обломки здания, чтобы найти все части тела погибшей. Изъятые фрагменты передают судмедэкспертам для анализа.

"Найдена часть тела погибшей, другая часть находится под завалами. Погибшая, предварительно, находилась в самом эпицентре взрыва, на кровати, смотрела телевизор, попадание было в ее комнату. Шансов выжить не было", – рассказал Рашевский.

После того как большие куски разрушенного дома собраны с помощью техники, спасатели перебирают оставшееся. Предположительно, тело женщины находится между 3-м и 4-м этажами, добавил он.