Синегубов не исключает, что поврежденный после ракетного удара жилой дом в Харькове могут снести

"В ближайшее время будет проведена экспертиза состояния здания и принято решение о возможности его восстановления или окончательном сносе", – сказал Синегубов.
Он подчеркнул, что всем пострадавшим при необходимости предоставят временное жилье.
"Полностью разрушен четвертый этаж и частично третий этаж здания. 15 жителей этого дома были эвакуированы сразу после взрыва. Трем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Тело погибшей женщины спасатели искали в завалах три часа. Полученные травмы были несовместимы с жизнью", – уточнил глава ОВА.
Он также добавил, что сейчас специалисты ГСЧС обследуют соседние дома, которые также могли получить повреждения в результате атаки со стороны российских захватчиков.
По данным Синегубова, удар по жилому дому в Киевском районе Харькова оккупанты нанесли ракетой С-300.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.