Синегубов не исключает, что поврежденный после ракетного удара жилой дом в Харькове могут снести

Синегубов: Тело погибшей женщины спасатели искали в завалах три часа Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В ближайшее время будет проведена экспертиза состояния здания и принято решение о возможности его восстановления или окончательном сносе", – сказал Синегубов.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим при необходимости предоставят временное жилье.

"Полностью разрушен четвертый этаж и частично третий этаж здания. 15 жителей этого дома были эвакуированы сразу после взрыва. Трем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Тело погибшей женщины спасатели искали в завалах три часа. Полученные травмы были несовместимы с жизнью", – уточнил глава ОВА.

Он также добавил, что сейчас специалисты ГСЧС обследуют соседние дома, которые также могли получить повреждения в результате атаки со стороны российских захватчиков.

По данным Синегубова, удар по жилому дому в Киевском районе Харькова оккупанты нанесли ракетой С-300.