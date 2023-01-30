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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов не исключает, что поврежденный после ракетного удара жилой дом в Харькове могут снести

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Синегубов: Тело погибшей женщины спасатели искали в завалах три часа
Синегубов: Тело погибшей женщины спасатели искали в завалах три часа
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Жилой дом в Харькове, который был поврежден после ракетного удара российских оккупантов накануне вечером, могут снести. Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил 30 января в эфире телемарафона, фрагмент которого он опубликовал в Telegram.

"В ближайшее время будет проведена экспертиза состояния здания и принято решение о возможности его восстановления или окончательном сносе", – сказал Синегубов.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим при необходимости предоставят временное жилье.

"Полностью разрушен четвертый этаж и частично третий этаж здания. 15 жителей этого дома были эвакуированы сразу после взрыва. Трем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Тело погибшей женщины спасатели искали в завалах три часа. Полученные травмы были несовместимы с жизнью", – уточнил глава ОВА.

Он также добавил, что сейчас специалисты ГСЧС обследуют соседние дома, которые также могли получить повреждения в результате атаки со стороны российских захватчиков.

По данным Синегубова, удар по жилому дому в Киевском районе Харькова оккупанты нанесли ракетой С-300.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, взрыв, ГСЧС, спасатели, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, дом
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