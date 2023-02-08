Из-за российской агрессии без дома остались 150 тыс. харьковчан – Терехов

В общем в Харькове более 8 тыс. многоквартирных домов. 500 домов – из 4500 разрушенных – не подлежат восстановлению, рассказал городской голова.

"Нельзя сказать, что есть какой-то район Харькова, который не пострадал бы, пострадали все. Сначала очень пострадали так называемые Пятихатки – это у Окружной дороги по направлению к Белгороду. Их обстреливали просто катастрофически... Одна из школ на Северной Салтовке – 18 прилетов, вы представляете? Ни одного класса нет целого", – сказал Терехов.

Около 150 тыс. жителей города остались без дома, рассказал мэр.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля под оккупацией находились 34 населенных пункта области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.