Мэр Харькова показал, как российская ракета попала в Центральный парк. Видео

На кадрах видно, как снаряд оккупантов взрывается в районе одной из аллей. Утром Терехов сообщил, что ночные удары оккупантов по Харькову затронули Центральный городской парк.

Российская армия обстреляла Харьков незадолго до полуночи 7 февраля. Глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram сообщил, что зафиксировано от шести до 10 ракет, предварительно – С-300.

Сообщалось о попаданиях по промышленному объекту в Киевском районе города, на месте одного из прилетов возник пожар. По данным городских и областных властей, люди не пострадали.