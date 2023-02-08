Мэр Харькова показал, как российская ракета попала в Центральный парк. Видео

На кадрах видно, как снаряд оккупантов взрывается в районе одной из аллей. Утром Терехов сообщил, что ночные удары оккупантов по Харькову затронули Центральный городской парк.
Российская армия обстреляла Харьков незадолго до полуночи 7 февраля. Глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram сообщил, что зафиксировано от шести до 10 ракет, предварительно – С-300.
Сообщалось о попаданиях по промышленному объекту в Киевском районе города, на месте одного из прилетов возник пожар. По данным городских и областных властей, люди не пострадали.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля под оккупацией находилось 34 населенных пункта области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.