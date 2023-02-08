Российские войска наносят удары по Харькову и области, слышны взрывы. В ОВА призвали жителей оставаться в укрытиях

Об этом в Telegram в 22.58 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

О взрывах в Харькове проинформировало "Суспільне" в Telegram.

"В Харькове раздался шестой взрыв", – говорится в сообщении СМИ.

Советник главы областного совета Наталья Попова рассказала в Facebook о работе ГСЧС в Харькове.

"Россияне наносят удары по городу Харьков", – подтвердила она.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 22.30.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.