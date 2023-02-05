Ракетный обстрел Харькова. Число пострадавших увеличилось до трех – ОВА

"Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Пока известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте", – сообщил он.

Синегубов отметил, что данные о пострадавших уточняются.

Утром 5 февраля Киевский район Харькова подвергся российскому ракетному обстрелу. Терехов сообщал о попадании двух ракет (предарительно, С-300).

Мэр Игорь Терехов ранее сообщал об одном пострадавшем.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.