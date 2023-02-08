Оккупанты ночью нанесли удар по Центральному парку в Харькове – мэр

"Сегодня ночью под ударом оказался и наш Центральный парк", – написал он и опубликовал фото последствий обстрела.

Вечером 7 октября оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300. Зафиксированы попадания по промышленному объекту в Киевском районе города, на месте одного из прилетов возник пожар.