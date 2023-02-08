Оккупанты ночью нанесли удар по Центральному парку в Харькове – мэр

"Сегодня ночью под ударом оказался и наш Центральный парк", – написал он и опубликовал фото последствий обстрела.
Вечером 7 октября оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300. Зафиксированы попадания по промышленному объекту в Киевском районе города, на месте одного из прилетов возник пожар.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.