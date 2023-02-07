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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове задержаны члены группировки "Смотрящие за ХТЗ", которые вымогали деньги у наркозависимых – полиция

В Харькове задержали участников банды, которая шантажировала наркозависимых и вымогала деньги
В Харькове задержали участников банды, которая шантажировала наркозависимых и вымогала деньги
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове полиция жестко задержала четырех молодых людей, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщил 7 февраля в Facebook руководителя следственного управления Главного управления национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Четверка негодяев шантажировала наркозависимых и их родственников, чтобы взять их под свой контроль. Более того, следователями установлено, что эти лица планировали расширить свою деятельность и стать "смотрящими по Салтовке", – заявил представитель полиции.

По словам Болвинова, всем четырем задержанным суд избрал меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права внесения залога. Он добавил, что задержанные, если их вина будет доказана в суде, могут получить сроки от семи до 12 лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/100002276907245/videos/742887537171246/

Пресс-служба областной харьковской полиции добавила, что правоохранители вышли на группировку после того, как к ним обратилась местная жительница, рассказав, что на протяжении длительного времени неизвестные угрожают ее 21-летнему сыну и требуют у него $2000.

Полиция выяснила, что группировка специализировалась на вымогательстве средств с применением к потерпевшим физического насилия, у ее участников ранее уже был "криминальный опыт". По данным правоохранителей на ее счету по меньшей мере 10 эпизодов вымогательства.

Полиция установила пятерых участников группировки и 4 февраля задержала четверых из них при получении 40 тыс. грн от потерпевшего.

"Во время обысков правоохранители изъяли деньги, черновые записи с перечнем должников, наркотические средства, боеприпасы. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие мероприятия по привлечению всех участников организованной преступной группы к ответственности", – рассказали в полиции.

Теги: Украина, Харьков, полиция, наркотики, обыск, деньги, правоохранители, наркомафия, вымогательство, насилие, подозрение, наркоторговля, уголовное производство, уголовное дело, следователь, обыски, суд, криминал, Сергей Болвинов
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