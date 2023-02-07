В Харькове задержаны члены группировки "Смотрящие за ХТЗ", которые вымогали деньги у наркозависимых – полиция

"Четверка негодяев шантажировала наркозависимых и их родственников, чтобы взять их под свой контроль. Более того, следователями установлено, что эти лица планировали расширить свою деятельность и стать "смотрящими по Салтовке", – заявил представитель полиции.

По словам Болвинова, всем четырем задержанным суд избрал меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права внесения залога. Он добавил, что задержанные, если их вина будет доказана в суде, могут получить сроки от семи до 12 лет лишения свободы.

Пресс-служба областной харьковской полиции добавила, что правоохранители вышли на группировку после того, как к ним обратилась местная жительница, рассказав, что на протяжении длительного времени неизвестные угрожают ее 21-летнему сыну и требуют у него $2000.

Полиция выяснила, что группировка специализировалась на вымогательстве средств с применением к потерпевшим физического насилия, у ее участников ранее уже был "криминальный опыт". По данным правоохранителей на ее счету по меньшей мере 10 эпизодов вымогательства.

Полиция установила пятерых участников группировки и 4 февраля задержала четверых из них при получении 40 тыс. грн от потерпевшего.

"Во время обысков правоохранители изъяли деньги, черновые записи с перечнем должников, наркотические средства, боеприпасы. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие мероприятия по привлечению всех участников организованной преступной группы к ответственности", – рассказали в полиции.