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СБУ задержала предполагаемых главаря и членов банды, которая вымогала деньги у киевских предпринимателей

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В СБУ заявили о задержании членов преступной группировки
В СБУ заявили о задержании членов преступной группировки
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила, что нейтрализовала транснациональную преступную организацию, которая терроризировала и запугивала жителей столичного региона под видом добровольческих батальонов, и задержала ее организаторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ 1 февраля.

По данным следствия, группировку возглавлял криминальный авторитет по прозвищу Леший, причастный к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Также среди организаторов банды были двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа, один из которых находится под санкциями СНБО, говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что деятельность группировки могла привести к дестабилизации криминогенной ситуации в столичном регионе в интересах российских оккупантов.

По данным следствия, в Киеве злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований – они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.

Зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжелых телесных повреждений с применением оружия. Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый общак, который на момент обыска составлял $354 тыс., говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали главаря банды, двух россиян и еще троих участников преступной организации во время "выбивания" ими $80 тыс. из местного предпринимателя, заявили в СБУ.

Во время обысков у фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности, отметили правоохранители. В настоящее время шести участникам преступной организации поставлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней, вымогательство, преднамеренное уничтожение или повреждение имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о дополнительной квалификации действий фигурантов по статье "установление или распространение преступного воздействия".

Теги: СБУ, преступление, задержание, вымогательство, подозрение, криминал
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