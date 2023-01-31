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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала двух подозреваемых в передаче ФСБ данных о позициях ВСУ

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В СБУ заявляют, что один из задержанных сообщал данные об украинских военных россиянам
В СБУ заявляют, что один из задержанных сообщал данные об украинских военных россиянам
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Служба безопасности Украины заявила о задержании двух российских агентов, которые сдавали Федеральной службе безопасности РФ месторасположение складов с боеприпасами и боевые позиции Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram 31 января.

По данным следствия, житель Харьковской области, с начала полномасштабной войны проживавший в Сумской области, в ноябре 2022 года мобилизовался и, поддерживая пророссийские идеи, вступил в сговор с сотрудником ФСБ РФ.

Проходя службу в роте обеспечения в должности водителя, мужчина систематически посещал места дислокации украинских военных. С помощью мессенджера подозреваемый пересылал гугл-координаты местоположений военнослужащих ВСУ и складов с боеприпасами, заявляют в СБУ.

Позже его передислоцировали на восток – на территорию Донецкой области. Чтобы избежать разоблачения, собранные данные подозреваемый пересылал своему товарищу, передававшему их куратору из ФСБ, говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры задержанным сообщили о подозрении в государственной измене.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 31 января 2023 года, по данным Офиса генерального прокурора, в Украине зафиксировано 17 тыс. преступлений против национальной безопасности, из них 1985 – государственная измена.

Теги: СБУ, ФСБ, госизмена, ВСУ, война России против Украины, задержание, подозрение
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