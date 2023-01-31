СБУ задержала двух подозреваемых в передаче ФСБ данных о позициях ВСУ

В СБУ заявляют, что один из задержанных сообщал данные об украинских военных россиянам Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным следствия, житель Харьковской области, с начала полномасштабной войны проживавший в Сумской области, в ноябре 2022 года мобилизовался и, поддерживая пророссийские идеи, вступил в сговор с сотрудником ФСБ РФ.

Проходя службу в роте обеспечения в должности водителя, мужчина систематически посещал места дислокации украинских военных. С помощью мессенджера подозреваемый пересылал гугл-координаты местоположений военнослужащих ВСУ и складов с боеприпасами, заявляют в СБУ.

Позже его передислоцировали на восток – на территорию Донецкой области. Чтобы избежать разоблачения, собранные данные подозреваемый пересылал своему товарищу, передававшему их куратору из ФСБ, говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры задержанным сообщили о подозрении в государственной измене.