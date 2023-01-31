СБУ задержала двух подозреваемых в передаче ФСБ данных о позициях ВСУ

По данным следствия, житель Харьковской области, с начала полномасштабной войны проживавший в Сумской области, в ноябре 2022 года мобилизовался и, поддерживая пророссийские идеи, вступил в сговор с сотрудником ФСБ РФ.
Проходя службу в роте обеспечения в должности водителя, мужчина систематически посещал места дислокации украинских военных. С помощью мессенджера подозреваемый пересылал гугл-координаты местоположений военнослужащих ВСУ и складов с боеприпасами, заявляют в СБУ.
Позже его передислоцировали на восток – на территорию Донецкой области. Чтобы избежать разоблачения, собранные данные подозреваемый пересылал своему товарищу, передававшему их куратору из ФСБ, говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры задержанным сообщили о подозрении в государственной измене.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
По состоянию на 31 января 2023 года, по данным Офиса генерального прокурора, в Украине зафиксировано 17 тыс. преступлений против национальной безопасности, из них 1985 – государственная измена.