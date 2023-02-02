Организаторы "пьяных" вечеринок могут получить до семи лет тюрьмы. Сейчас они в СИЗО – полиция

Организаторы "пьяных" вечеринок помещены в СИЗО, им сообщили о подозрении Фото: Andrii Nebytov / Telegram

"Правоохранители установили, что организаторами отвратительных развлечений и авторами унизительных видео являются два товарища, которые и распространяли порно в Telegram-канале и Instagram", – написал он.

Организаторы задержаны и помещены в изолятор временного содержания (СИЗО), добавил Небытов. Обоим объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение изображений порнографического характера). Им грозит от трех до семи лет лишения свободы, если их вина будет доказана.

"Следователи и прокуроры Киевской области обратятся в суд с ходатайством об избрании последним меры пресечения в виде содержания под стражей", – проинформировал глава полиции Киевской области.

Небытов добавил, что 1 февраля следователи полиции Киевской области вместе с оперативниками криминальной полиции Нацполиции Украины и прокурорами столичной области провели обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области.

Еще шестерым участникам вечеринок, по информации СМИ, вручили повестки в военкомат. Эту информацию Небытов не прокомментировал.

Как уточнила 2 февраля в Facebook пресс-служба Киевской областной прокуратуры, по результатам обысков по месту жительства организаторов вечеринок обнаружены и изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и другие доказательства, свидетельствующие об их противоправной деятельности.

"Также указанные лица проверяются на причастность к мошенническим действиям во время сбора добровольных взносов на нужды ВСУ", – добавили в прокуратуре.