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ПРОИСШЕСТВИЯ

Организаторы "пьяных" вечеринок могут получить до семи лет тюрьмы. Сейчас они в СИЗО – полиция

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Организаторы "пьяных" вечеринок помещены в СИЗО, им сообщили о подозрении
Организаторы "пьяных" вечеринок помещены в СИЗО, им сообщили о подозрении
Фото: Andrii Nebytov / Telegram

До семи лет тюрьмы могут получить организаторы "пьяных" вечеринок в Киеве, которые издевались и унижали девушек, а затем выкладывали видео в соцсети. Об этом сообщил 2 февраля в Telegram глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Правоохранители установили, что организаторами отвратительных развлечений и авторами унизительных видео являются два товарища, которые и распространяли порно в Telegram-канале и Instagram", – написал он.

Организаторы задержаны и помещены в изолятор временного содержания (СИЗО), добавил Небытов. Обоим объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение изображений  порнографического характера). Им грозит от трех до семи лет лишения свободы, если их вина будет доказана.

"Следователи и прокуроры Киевской области обратятся в суд с ходатайством об избрании последним меры пресечения в виде содержания под стражей", – проинформировал глава полиции Киевской области.

Небытов добавил, что 1 февраля следователи полиции Киевской области вместе с оперативниками криминальной полиции Нацполиции Украины и прокурорами столичной области провели обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области.

Еще шестерым участникам вечеринок, по информации СМИ, вручили повестки в военкомат. Эту информацию Небытов не прокомментировал.

Как уточнила 2 февраля в Facebook пресс-служба Киевской областной прокуратуры, по результатам обысков по месту жительства организаторов вечеринок обнаружены и изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и другие доказательства, свидетельствующие об их противоправной деятельности.

"Также указанные лица проверяются на причастность к мошенническим действиям во время сбора добровольных взносов на нужды ВСУ", – добавили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xHPk8bTuSg97xhPwSB2NDGPYJE7fDUJ7vn14s2fSVsCyrfDVwLHFNSxGnTxfeD9Cl&id=100069244237876

Контекст:

31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками. С помощью алкоголя или, возможно, психотропных веществ их доводили до бессознательного состояния, совершали действия сексуального характера, снимали процесс на видео и выкладывали в соцсети.

1 февраля полиция сообщила, что установила личности фигурантов, места их пребывания и пришла с обысками к организаторам. Следственные и розыскные действия ведутся в Киеве и других регионах (по предварительной информации, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев).

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