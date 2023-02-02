Организаторы "пьяных" вечеринок могут получить до семи лет тюрьмы. Сейчас они в СИЗО – полиция

"Правоохранители установили, что организаторами отвратительных развлечений и авторами унизительных видео являются два товарища, которые и распространяли порно в Telegram-канале и Instagram", – написал он.
Организаторы задержаны и помещены в изолятор временного содержания (СИЗО), добавил Небытов. Обоим объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение изображений порнографического характера). Им грозит от трех до семи лет лишения свободы, если их вина будет доказана.
"Следователи и прокуроры Киевской области обратятся в суд с ходатайством об избрании последним меры пресечения в виде содержания под стражей", – проинформировал глава полиции Киевской области.
Небытов добавил, что 1 февраля следователи полиции Киевской области вместе с оперативниками криминальной полиции Нацполиции Украины и прокурорами столичной области провели обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области.
Еще шестерым участникам вечеринок, по информации СМИ, вручили повестки в военкомат. Эту информацию Небытов не прокомментировал.
Как уточнила 2 февраля в Facebook пресс-служба Киевской областной прокуратуры, по результатам обысков по месту жительства организаторов вечеринок обнаружены и изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и другие доказательства, свидетельствующие об их противоправной деятельности.
"Также указанные лица проверяются на причастность к мошенническим действиям во время сбора добровольных взносов на нужды ВСУ", – добавили в прокуратуре.
31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками. С помощью алкоголя или, возможно, психотропных веществ их доводили до бессознательного состояния, совершали действия сексуального характера, снимали процесс на видео и выкладывали в соцсети.
1 февраля полиция сообщила, что установила личности фигурантов, места их пребывания и пришла с обысками к организаторам. Следственные и розыскные действия ведутся в Киеве и других регионах (по предварительной информации, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев).