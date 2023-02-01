Полиция пришла с обысками к организаторам вечеринок, которые на видео издевались над девушками

В полиции не уточнили, по какой статье расследуют дело Фото: Національна поліція України / Facebook

31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками. О ситуации написали многие блогеры, в частности основательница "Дикого театра" Ярослава Кравченко (сейчас ее пост недоступен), СЕО онлайн-медиа "Свідомі" Анастасия Бакулина, журналистка и блогер канала "Палає" Эмма Антонюк и певица Джамала.

Согласно их сообщениям, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев. На вечеринках присутствовали алкоголь и наркотики.

Мужчины снимали на видео девушек, которые были сильно пьяны или без сознания, издеваясь над ними. В дальнейшем эти видео публиковались в соцсетях.

"Мужчины, пользуясь неосознанностью девушки, откровенно домогаются ее и насилуют. Это видно на видео и фото, которые они публикуют. Они фотографируют и снимают девушек, когда те в отключке лежат на полу туалета без верхней одежды. Они лезут своими пальцами в вагину девушки, когда она вообще не подает признаков сознания, а значит, не давала разрешения на петтинг. Они снимают интимные органы девушки, возмущаясь наличию там волос, когда сама девушка без сознания", – пишет Бакулина.

Полиция пишет, что установила личности фигурантов и места их пребывания. Правоохранители уже начали уголовное производство, однако в пресс-службе не уточняют по какой статье.

Также полицейские провели обыски по месту жительства фигурантов дела и на их съемных квартирах.