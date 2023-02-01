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ПРОИСШЕСТВИЯ

Двум участникам "пьяных" вечеринок сообщили о подозрении, еще шестерым вручили повестки в военкомат – СМИ

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Молодым людям, издевавшимся над девушками во время вечеринок, вручили повестки, организаторам объявили о подозрении
Молодым людям, издевавшимся над девушками во время вечеринок, вручили повестки, организаторам объявили о подозрении
Фото: Національна поліція України / Facebook

Правоохранители сообщили о подозрении двум фигурантам дела об организации в Киеве вечеринок, во время которых молодые люди напивались, подпаивали девушек и унижали их, снимая происходящее на видео. Об этом сообщает 1 февраля "Суспільне", ссылаясь на полицию.

Как рассказали журналистам в полиции, еще шестерым молодым людям вручили повестки в военкомат.

"Суспільне" не уточнило, кто именно из правоохранителей сообщил информацию о подозрениях и повестках. Полиция на момент публикации новости официально не сообщала о вручении подозрений фигурантам скандала с "пьяными" вечеринками.

Контекст:

31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками. С помощью алкоголя или, возможно, психотропных средств их доводили до бессознательного состояния, совершали действия сексуального характера, снимали процесс на видео и выкладывали в соцсети.

1 февраля полиция сообщила, что установила личности фигурантов, места их пребывания и пришла с обысками к организаторам. Следственные и разыскные действия ведутся в Киеве и других регионах (по предварительной информации, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев).

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