Двум участникам "пьяных" вечеринок сообщили о подозрении, еще шестерым вручили повестки в военкомат – СМИ

Как рассказали журналистам в полиции, еще шестерым молодым людям вручили повестки в военкомат.

"Суспільне" не уточнило, кто именно из правоохранителей сообщил информацию о подозрениях и повестках. Полиция на момент публикации новости официально не сообщала о вручении подозрений фигурантам скандала с "пьяными" вечеринками.

Контекст:

31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками. С помощью алкоголя или, возможно, психотропных средств их доводили до бессознательного состояния, совершали действия сексуального характера, снимали процесс на видео и выкладывали в соцсети.

1 февраля полиция сообщила, что установила личности фигурантов, места их пребывания и пришла с обысками к организаторам. Следственные и разыскные действия ведутся в Киеве и других регионах (по предварительной информации, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев).