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Скандал с издевательством над девушками во время вечеринок: Лубинец обеспокоен высказываниями о том, что пострадавшие "сами виноваты"

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Лубинец подчеркнул, что пострадавшие от насилия не могут быть виновными в нем и не должны чувствовать себя таковыми
Лубинец подчеркнул, что пострадавшие от насилия не могут быть виновными в нем и не должны чувствовать себя таковыми
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Контент с издевательствами над пьяными девушками во время вечеринок в Киеве, который распространяется в сети, шокирует. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в Telegram 1 февраля.

"Возмущен шокирующим контентом в социальных сетях, когда группа молодых людей приглашала девушек на вечеринки, склоняла их к употреблению алкогольных напитков и, возможно, психотропных веществ, доводила до бессознательного состояния, а затем совершала акты сексуального характера", – написал он. 

Лубинец сообщил, что обратился в полицию и Офис генпрокурора относительно обеспечения "безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенных правонарушений и привлечения виновных к уголовной ответственности" и поблагодарил правоохранителей за реакцию на инцидент. 

"В то же время вызывает обеспокоенность тот факт, что указанный контент пользуется спросом и одобрением в нашем обществе – некоторые высказывают мнение, что виновны в этой ситуации сами пострадавшие", – добавил омбудсмен.

Он подчеркнул, что виновником такого преступления является исключительно обидчик.

"Пострадавшее лицо не может быть виновным и не должно чувствовать себя таковым. Любые насильственные действия сексуального характера запрещены национальным и международным законодательством, в частности, Конвенцией Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция), вступившей в силу для Украины 1 ноября 2022 года, и недопустимы и в мирное, и в военное время. Совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего лица влечет уголовную ответственность", – добавил он. 

Также омбудсмен напомнил, что украинцы, иностранцы и лица без гражданства, пострадавшие от сексуального насилия, могут обращаться на горячую линию Офиса омбудсмена. 

Контекст:

31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками.

1 февраля полиция сообщила, что установила личности фигурантов, места их пребывания и пришла с обысками к организаторам. Следственные и разыскные действия ведутся в Киеве и других регионах (по предварительной информации, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: молодежь, омбудсмен, сексуальное насилие, пострадавшие, женщины, насилие, вечеринка, Дмитрий Лубинец, Офис генпрокурора, мужчины, девушка, хейт, Стамбульская конвенция
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