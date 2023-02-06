Изъяты наркотики на сумму более 10 млн грн. ГБР заявило о разоблачении масштабной банды наркоторговцев в Украине

Во время обысков нашли 1,5 кг амфетамина, 1 кг метамфетамина, 8 кг синтетических наркотиков и другие вещества Фото: dbr.gov.ua

"Сбыт наркотиков был поставлен на поток в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и других областях. Также злоумышленники активно искали клиентов на прифронтовых территориях", – говорится в сообщении.

По информации бюро, наркотики распространяли с помощью Telegram-ботов, причем у "бизнеса" даже была своя "торговая марка", которую изображали на рекламе. Заказать товар можно было круглосуточно всего в несколько кликов, а оплатить – как в национальной валюте, так и в крипте.

В ходе спецоперации правоохранители провели 15 обысков на территории трех областей. Изъято почти 1,5 кг амфетамина, 1 кг метамфетамина, 8 кг синтетических наркотиков и другие вещества, стоимость которых на черном рынке достигает не менее 10 млн грн, сообщили в ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Задержаны пять человек. Им сообщили о подозрении в использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, а также в незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается, планируется арест имущества фигурантов – машин, домов. Также ГБР планирует сообщить о подозрении еще некоторым фигурантам.

В ГБР подчеркнули, что продолжат активно противодействовать попыткам масштабного распространения наркотиков и психотропов.

"По некоторым признакам за этим криминальным бизнесом, в том числе и в прифронтовых регионах, стоят спецслужбы России, которые таким образом пытаются подорвать обороноспособность страны", – заявили в бюро.