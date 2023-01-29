Испанская полиция объявила о перехвате судна с 4,5 тонны кокаина, который прикрывали живым скотом

Судно под флагом Того направлялось из Колумбии на Ближний Восток, говорится в сообщении. По документам, оно транспортировало живой скот.

"Речь идет о транспортировке наркотиков из Латинской Америки в Европу, используя живой скот, чтобы затруднить их контроль и отслеживание. [...] После перехвата судна кораблем специального назначения Fulmar службы таможенного надзора налогового управления были арестованы 28 членов его экипажа девяти разных национальностей", – объяснили в полиции.

Наркотики нашли в бункере для кормов.

По данным Reuters, оценочная стоимость изъятого кокаина составляет $114 млн.

Испанская полиция объяснила, что это уже второе изъятие за неделю 4,5 тонны кокаина с судна, пересекающего Атлантический океан в сторону Европы и Африки. 18 января было перехвачено грузовое судно Blume с характеристиками, похожими на характеристики Orión V.