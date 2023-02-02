В Днепре ликвидировали банду, которая инсценировала смертельное ДТП и вымогала деньги у "виновника"

В прокуратуре заявили, что трое участников банды вымогали деньги у участника якобы "смертельного ДТП" Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали трех участников организованной группы по факту вымогательства с угрозой насилия, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Как установило следствие, трое жителей Днепра в течение длительного времени с применением угроз физического насилия требовали у местных жителей. выплаты несуществующих долгов.

"Так, в августе 2022 года участники группы сымитировали ДТП со смертельным исходом. Они пообещали скрыть тело якобы погибшего человека. За такую "помощь" потребовали у "виновника" ДТП денежные средства в размере $8 тыс/ В случае отказа угрожали применением насилия к нему и близким родственника", – говорится в сообщении.

В ОГПУ добавили, что во время получения второй части "долга" в размере $5 тыс/ все участники банды были задержаны. Сейчас фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.