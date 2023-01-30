Нардеп Трухин снова не пришел в суд. Адвокат заявил, что он в командировке, связанной с "укреплением обороноспособности страны"

Командировка продлится почти две недели, а сразу после нее Трухин собирается в Одессу Фото: Александр Трухин / Facebook

Адвокат Трухина заявил, что депутат находится в служебной командировке за границей.

Он передал судье некие связанные с этим документы, но, отметив, что в зале находится пресса, попросил не озвучивать страну, в которой сейчас находится Трухин. Адвокат объяснил это тем, что командировка якобы связана с "укреплением обороноспособности Украины".

В то же время распоряжения или приказа о командировке от спикера парламента адвокат суду не предоставил. "Может, будет позже. Или на следующее заседание мы предоставим", – сказал он.

По словам защитника, командировка началась сегодня, 30 января, и продлится до 12 февраля, а следующая командировка у Трухина запланирована на 14 февраля в Одессе.

Прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив выразил уверенность в том, что Трухин отсутствует по уважительной причине. "Учитывая, что у нас война и, как справедливо заметили судьи... последние скандалы с выездами чиновников за границу, я уверен, что основания у Трухина были веские", – сказал он.

ВАКС перенес заседание суда на 15 февраля.

В начале января депутат также не ходил в суд, потому что был на больничном, сообщил Центр противодействия коррупции

"Ранее Трухин был замечен на фото с места передачи Украине тел погибших добровольцев. Потом занимался разгрузкой гуманитарки в Херсоне. В апреле 2022 года Трухин основал благотворительный фонд своего имени, который имеет аж 18 подписчиков в Telegram. Теперь заграничные командировки. На все время есть, только не на суд", – заметили в центре.