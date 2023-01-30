Нардеп Трухин снова не пришел в суд. Адвокат заявил, что он в командировке, связанной с "укреплением обороноспособности страны"

Адвокат Трухина заявил, что депутат находится в служебной командировке за границей.
Он передал судье некие связанные с этим документы, но, отметив, что в зале находится пресса, попросил не озвучивать страну, в которой сейчас находится Трухин. Адвокат объяснил это тем, что командировка якобы связана с "укреплением обороноспособности Украины".
В то же время распоряжения или приказа о командировке от спикера парламента адвокат суду не предоставил. "Может, будет позже. Или на следующее заседание мы предоставим", – сказал он.
По словам защитника, командировка началась сегодня, 30 января, и продлится до 12 февраля, а следующая командировка у Трухина запланирована на 14 февраля в Одессе.
Прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив выразил уверенность в том, что Трухин отсутствует по уважительной причине. "Учитывая, что у нас война и, как справедливо заметили судьи... последние скандалы с выездами чиновников за границу, я уверен, что основания у Трухина были веские", – сказал он.
ВАКС перенес заседание суда на 15 февраля.
В начале января депутат также не ходил в суд, потому что был на больничном, сообщил Центр противодействия коррупции
"Ранее Трухин был замечен на фото с места передачи Украине тел погибших добровольцев. Потом занимался разгрузкой гуманитарки в Херсоне. В апреле 2022 года Трухин основал благотворительный фонд своего имени, который имеет аж 18 подписчиков в Telegram. Теперь заграничные командировки. На все время есть, только не на суд", – заметили в центре.
Трухина подозревают в попытке подкупа полицейских после ДТП, произошедшего 23 августа 2021 года в Киеве с участием трех автомобилей, в одном из которых был Трухин.
Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.
1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Фраза с видео "Давай я тихонечко сейчас в лес уйду" стала крылатой.
Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда проснулся, "уже все произошло". Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.
После скандала Трухина исключили из партии "Слуга народа" и должны были рассмотреть вопрос об исключении его из фракции, но после полномасштабного вторжения российской армии в Украину об этом решении публично не сообщалось.
24 августа ГБР сообщило, что виновным в аварии с участием Трухина признан помощник депутата Полтавского областного совета Виктор Склема, который находился в автомобиле и сказал, что был за рулем. Ему был назначен штраф в 850 грн. Следователи ГБР не нашли подтверждений, что за рулем был Трухин.
7 сентября 2022 года Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских, в декабре дело отправили в суд.