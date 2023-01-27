Зеленский после скандала с поездкой Тищенко в Таиланд напомнил о решении СНБО по выезду за границу

Зеленский сказал, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов, кроме как согласно решению СНБО, в военное время не будет Фото: president.gov.ua

"К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели. Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", – сказал он.

Зеленский не называл имен тех, "кто плохо услышал", но 26 января стало известно, что избранный от "Слуги народа" нардеп Николай Тищенко поехал в Таиланд. Он объяснил поездку в Таиланд "титаническим" трудом в азиатском регионе и заявил, что в командировке, но спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что не отправлял его в командировку. После огласки информации о поездке Тищенко исключили из партии "Слуга народа" и уволили с должности замглавы парламентской фракции.

Согласно данным Госпогранслужбы, Тищенко выехал из Украины законно.