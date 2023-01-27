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Зеленский после скандала с поездкой Тищенко в Таиланд напомнил о решении СНБО по выезду за границу

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Зеленский сказал, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов, кроме как согласно решению СНБО, в военное время не будет
Зеленский сказал, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов, кроме как согласно решению СНБО, в военное время не будет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 26 января, напомнил о решении Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает ограничения для госслужащих и народных депутатов.

"К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели. Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", – сказал он. 

Зеленский не называл имен тех, "кто плохо услышал", но 26 января стало известно, что избранный от "Слуги народа" нардеп Николай Тищенко поехал в Таиланд. Он объяснил поездку в Таиланд "титаническим" трудом в азиатском регионе и заявил, что в командировке, но спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что не отправлял его в командировку. После огласки информации о поездке Тищенко исключили из партии "Слуга народа" и уволили с должности замглавы парламентской фракции.

Согласно данным Госпогранслужбы, Тищенко выехал из Украины законно.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Таиланд, СНБО, граница, военное положение, Владимир Зеленский, скандал, госслужащие, ограничения, Николай Тищенко, Слуга народа
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