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ПОЛИТИКА

В ОП отреагировали на поездку Тищенко в Таиланд: Такие, мягко говоря, странные "инициативы" раздражают общество и государство

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Подоляк: Сейчас и в дальнейшем можете уже не сомневаться будут строгие кадровые решения относительно тех, кто продолжает вести себя демонстративно и дерзко
Подоляк: Сейчас и в дальнейшем – можете уже не сомневаться – будут строгие кадровые решения относительно тех, кто продолжает вести себя демонстративно и дерзко
Фото: president.gov.ua

Такие поступки, как поездка избранного от партии "Слуга народа" нардепа Николая Тищенко в Таиланд, являются недопустимыми, заявил в комментарии "Укринформу" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Давайте откровенно. Подобные поступки совершенно неприемлемы, и реакция должна быть мгновенной, жесткой и публичной. Потому что такие, мягко говоря, странные "инициативы" сильно раздражают как общество, так и государство. Сейчас и в дальнейшем – можете уже не сомневаться – будут строгие кадровые решения относительно тех, кто продолжает вести себя демонстративно и дерзко", – сказал он. 

Подоляк напомнил, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что не подписывал распоряжение о командировке Тищенко. Следовательно, поездка является неофициальной и совершена с нарушением процедуры, сказал советник главы ОП.

Также он обратил внимание, что Тищенко уволили с должности замглавы парламентской фракции "Слуга народа" и исключили из партии.

Голосование по исключению из фракции состоится в ближайшее время, добавил Подоляк. 

"Есть уже оптимальный перечень жесткой юридической реакции. Я уже не говорю о категорических репутационных личных потерях. И в то же время государство демонстрирует правильное дисциплинарное поведение. Несмотря на войну, мы остаемся демократической страной, в которой институты и закон имеют значение. Но политической ответственности, а главное – ответственности перед обществом не избежать никому", – резюмировал он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 

26 января стало известно, что нардеп Тищенко поехал в Таиланд: посольство Украины в Таиланде проанонсировало в Facebook встречу с нардепом от "Слуги народа". Тищенко в чате парламентской фракции этой партии объяснил поездку в Таиланд "титаническим" трудом в азиатском регионе. Представитель монобольшинства заявил, что в Таиланде "проездом на пару дней", но по информации нардепа Алексея Гончаренко, он там уже около недели.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Таиланд, граница, военное положение, Николай Тищенко, Слуга народа, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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