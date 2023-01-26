В ОП отреагировали на поездку Тищенко в Таиланд: Такие, мягко говоря, странные "инициативы" раздражают общество и государство

Подоляк: Сейчас и в дальнейшем – можете уже не сомневаться – будут строгие кадровые решения относительно тех, кто продолжает вести себя демонстративно и дерзко Фото: president.gov.ua

"Давайте откровенно. Подобные поступки совершенно неприемлемы, и реакция должна быть мгновенной, жесткой и публичной. Потому что такие, мягко говоря, странные "инициативы" сильно раздражают как общество, так и государство. Сейчас и в дальнейшем – можете уже не сомневаться – будут строгие кадровые решения относительно тех, кто продолжает вести себя демонстративно и дерзко", – сказал он.

Подоляк напомнил, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что не подписывал распоряжение о командировке Тищенко. Следовательно, поездка является неофициальной и совершена с нарушением процедуры, сказал советник главы ОП.

Также он обратил внимание, что Тищенко уволили с должности замглавы парламентской фракции "Слуга народа" и исключили из партии.

Голосование по исключению из фракции состоится в ближайшее время, добавил Подоляк.

"Есть уже оптимальный перечень жесткой юридической реакции. Я уже не говорю о категорических репутационных личных потерях. И в то же время государство демонстрирует правильное дисциплинарное поведение. Несмотря на войну, мы остаемся демократической страной, в которой институты и закон имеют значение. Но политической ответственности, а главное – ответственности перед обществом не избежать никому", – резюмировал он.