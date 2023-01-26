Тищенко выехал за границу законно – Госпогранслужба

Там отметили, что решение СНБО, принятое 23 января 2023 года, о запрете должностным лицам выезжать за пределы Украины во время военного положения правительство должно наработать в течение пяти дней.

Пока пропуск граждан через границу осуществляется в пределах норм законодательства Украины, заявили в ГПСУ.

В пограничной службе объяснили, что выезд мужчин – народных депутатов за границу осуществляется по следующим документам: в случае выезда по паспорту гражданина для выезда за границу, подтвердив статус народного депутата, и в случае выезда по дипломатическому паспорту или служебному паспорту – при наличии документов, удостоверяющих факт выезда за границу в служебную командировку.

Журналист-расследователь телевизионной программы "Схемы: коррупция в деталях" Максим Савчук сообщил в Facebook, что Тищенко пересек границу с Польшей 24 января. По его информации, в Таиланд он прилетел рейсом Мюнхен – Бангкок.