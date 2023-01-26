Тищенко выехал за границу законно – Госпогранслужба

Там отметили, что решение СНБО, принятое 23 января 2023 года, о запрете должностным лицам выезжать за пределы Украины во время военного положения правительство должно наработать в течение пяти дней.
Пока пропуск граждан через границу осуществляется в пределах норм законодательства Украины, заявили в ГПСУ.
В пограничной службе объяснили, что выезд мужчин – народных депутатов за границу осуществляется по следующим документам: в случае выезда по паспорту гражданина для выезда за границу, подтвердив статус народного депутата, и в случае выезда по дипломатическому паспорту или служебному паспорту – при наличии документов, удостоверяющих факт выезда за границу в служебную командировку.
Журналист-расследователь телевизионной программы "Схемы: коррупция в деталях" Максим Савчук сообщил в Facebook, что Тищенко пересек границу с Польшей 24 января. По его информации, в Таиланд он прилетел рейсом Мюнхен – Бангкок.
23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.
26 января стало известно, что нардеп Тищенко поехал в Таиланд: посольство Украины в Таиланде проанонсировало в Facebook встречу с нардепом от "Слуги народа". На сообщение сразу же отреагировали во фракции "Слуга народа". Глава фракции Давид Арахамия заявил, что Тищенко необходимо уволить.
Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук позже проинформировала в Telegram, что Тищенко "уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа". Кроме того, его исключили из партии "Слуга народа", написала в Telegram глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.
Сам Тищенко в чате парламентской фракции этой партии объяснил поездку в Таиланд "титаническим" трудом в азиатском регионе.
"Я провел и провожу титаническую работу... Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла, людей, украинцев около 2000 забыли от слова вообще, люди обратились я не отказал. Какое море????!!! Я тут сам без семьи !!! Проездом на пару дней, это просто П....здец знаете", – сообщил нардеп.