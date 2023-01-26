Нардепа Тищенко исключили из "Слуги народа" после анонса его визита в Таиланд

"Уважаемые граждане Украины. Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины IX созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", – написали в диппредставительстве.
На сообщение в тот же день отреагировали во фракции "Слуга народа".
"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений: увольнение Николая Тищенко с должности заместителя главы фракции "Слуга народа"; созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции; обращаюсь к [главе политсилы] Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга народа". Уверен, никому не нужно объяснять за что", – отметил в Telegram в 16.14 глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Он выразил надежду, что "после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны".
Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в 16.18 проинформировала в Telegram, что Тищенко "уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".
Уже через девять минут стало известно, что Тищенко также исключили из партии "Слуга народа".
"Руководствуясь положениями п. 9.1.22 ст. 9 устава партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии", – написала в Telegram глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в Facebook, что он Тищенко "никуда за границу не командировал".
"Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я как председатель Верховной Рады Украины не подписывал", – указал Стефанчук.
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти, сообщил 23 января президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это касается "правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве".
Зеленский поручил Кабмину в пятидневный срок "разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка". "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – заверил президент.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.