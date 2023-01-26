Нардепа Тищенко исключили из "Слуги народа" после анонса его визита в Таиланд

Спикер Рады Стефанчук заявил, что он Тищенко (на фото) "никуда за границу не командировал" Фото: Николай Тищенко / Facebook

"Уважаемые граждане Украины. Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины IX созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", – написали в диппредставительстве.

На сообщение в тот же день отреагировали во фракции "Слуга народа".

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений: увольнение Николая Тищенко с должности заместителя главы фракции "Слуга народа"; созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции; обращаюсь к [главе политсилы] Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга народа". Уверен, никому не нужно объяснять за что", – отметил в Telegram в 16.14 глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он выразил надежду, что "после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны".

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в 16.18 проинформировала в Telegram, что Тищенко "уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".

Уже через девять минут стало известно, что Тищенко также исключили из партии "Слуга народа".

"Руководствуясь положениями п. 9.1.22 ст. 9 устава партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии", – написала в Telegram глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в Facebook, что он Тищенко "никуда за границу не командировал".

"Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я как председатель Верховной Рады Украины не подписывал", – указал Стефанчук.