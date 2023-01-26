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Нардепа Тищенко исключили из "Слуги народа" после анонса его визита в Таиланд

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Спикер Рады Стефанчук заявил, что он Тищенко (на фото) "никуда за границу не командировал"
Спикер Рады Стефанчук заявил, что он Тищенко (на фото) "никуда за границу не командировал" 
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Посольство Украины в Таиланде 26 января проанонсировало в Facebook встречу с нардепом от "Слуги народа", замглавы парламентской фракции этой политсилы Николаем Тищенко в Бангкоке для граждан Украины.

"Уважаемые граждане Украины. Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины IX созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", – написали в диппредставительстве.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.thailand/posts/pfbid0swYvW7YmfG4dxak18PNQcbTJotMvNxbNe4t3Jof1Lwqr9X6LxSdACKg6gtNvmxKnl

На сообщение в тот же день отреагировали во фракции "Слуга народа".

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений: увольнение Николая Тищенко с должности заместителя главы фракции "Слуга народа"; созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции; обращаюсь к [главе политсилы] Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга народа". Уверен, никому не нужно объяснять за что", – отметил в Telegram в 16.14 глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он выразил надежду, что "после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны".

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в 16.18 проинформировала в Telegram, что Тищенко "уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".

Уже через девять минут стало известно, что Тищенко также исключили из партии "Слуга народа".

"Руководствуясь положениями п. 9.1.22 ст. 9 устава партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии", – написала в Telegram глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в Facebook, что он Тищенко "никуда за границу не командировал".

"Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я как председатель Верховной Рады Украины не подписывал", – указал Стефанчук.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02ovw3fD4eoS66qJqxQWz7s7nfAKr9BcBEHREkGQ9U3mcFGr9mXFLknyW14NzJZ8bbl

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти, сообщил 23 января президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это касается "правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве".

Зеленский поручил Кабмину в пятидневный срок "разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка". "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – заверил президент.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: Верховная Рада, Украина, Таиланд, посольство, депутаты, граница, народные депутаты, запрет, военное положение, парламент, Бангкок, посольство Украины, увольнение, Николай Тищенко, отдых, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Давид Арахамия, Елена Шуляк, заседание, нардеп, Юлия Палийчук
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