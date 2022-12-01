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Нардеп Тищенко: Дожил, мне угрожает завхоз "батальона Монако" Адамовский

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Николай Тищенко: Как утверждают СМИ, покупка картин является одним из механизмов "отката" за аренду помещений "Нафтогазом"
Николай Тищенко: Как утверждают СМИ, покупка картин является одним из механизмов "отката" за аренду помещений "Нафтогазом"
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы парламентской фракции этой политсилы Николай Тищенко сообщил в своем Telegram, что его пытается напугать бизнесмен и коллекционер Андрей Адамовский, которого нардеп в своих заявлениях связывал с ушедшим в отставку главой НАК "Нафтогаз України" Юрием Витренко. Адамовский в Facebook заявил, что не имеет отношения к истории Витренко, и потребовал опровержений и извинений.

"Дожил, мне угрожает завхоз "батальона Монако". Коммерсант и коллекционер картин Адамовский, который с первых дней войны находится за пределами Украины, угрожает мне, просит опровержения и извинений с моей стороны. Напоминаю, что он – многолетний бизнес-партнер на днях объявленного в розыск Александра Грановского. Адамовского оскорбила фраза в моем прошлом посте "Связь Витренко с бизнесменом Адамовским и огромные деньги отправлены на аффилированные с ним компании, за аренду офисных помещений – это преступление в воюющей стране!.. Платежи, присланные Витренко Адамовскому, имеют все признаки коррупционных действий". Речь шла об аренде НАК "Нафтогаз" за более чем 500 млн грн помещений офисного центра на улице Михайловской. Считаю это действие со стороны Адамовского попыткой испугать меня, сместить фокус внимания от публичных вопросов к Витренко, избежать возможной ответственности! Не напугал!" – написал Тищенко.

Адамовский заявил, что "с немалым изумлением увидел там свою фамилию якобы причастной к истории", совершенно для него "не известной и не понятной".

"Если бы эта публикация была на "левых" Telegram-каналах, я бы не стал на это обращать внимание, посчитав дешевой и неудачной попыткой недругов очернить меня. Но когда публичный человек позволяет себе информировать общество о неких злодеяниях, не проверив источники, пользуясь слухами, домыслами и сплетнями, я вынужден буду защищать публично свою честь и достоинство. Довожу господину Тищенко, что я, к счастью или к сожалению, бизнес-центром в центре Киева не владею, ни одной гривны от "Нафтогазу" не получил, с Юрием Витренко никак не связан. И к любым вопросам правоохранительных органов готов. Правда, мне никто их по этой истории не задавал, не задает и задавать, по-моему, не собирается. Жду от уважаемого народного депутата опровержения. И извинений, если Николай сам так решит или суд так посчитает", – отметил бизнесмен.

https://www.facebook.com/an.adam.52/posts/pfbid0Wdv8gxnHoDmW5adWVPTN9Fjh2dCkeCYWb2fXtUgnskBh9gzYs3WR8YH59U4KfoYgl

Тищенко написал, что история с офисами НАК тянется уже третий год.

"Сегодня не имеет отношения, а вчера имел? Махинации с офисами НАК "Нафтогаз" начались еще в 2020 году. В своем посте и проплаченных размещениях в СМИ он отрицает все по состоянию на сегодняшний день, но ничего не говорит о прошлом и покупке картин у галерей, связанных с руководством НАК "Нафтогаз". Как утверждают СМИ, покупка картин является одним из механизмов "отката" за аренду помещений "Нафтогазом". Жду от правоохранителей ответов, так это или нет. Все изложенные мною в постах и депутатских обращениях факты десятки раз описаны не в сомнительных Telegram-каналах, а в авторитетных публичных источниках. В большинстве публикаций не просто упоминается Адамовский, а присутствует его фото. Наличие этих публикаций, заявления коллег депутатов из профильного комитета ВР и ВСК из "Нафтогазу" побудили меня инициировать процесс детальных разбирательств деятельности Витренко. Мои требования проверить эти факты в правоохранительные органы и Кабинет Министров уже привели к отставке Витренко. Теперь дело за стражами порядка, которые, по утверждению Адамовского, с ним не связывались, но он готов с ними разговаривать", – заявил политик.

Нардеп сообщил, что будет "стараться помочь" Адамовскому разговаривать с правоохранительными органами, уже направил депутатские запросы в СБУ, БЭБ и Офис генерального прокурора, а также хочет узнать у силовиков, как Адамовский покинул территорию Украины во время военного положения, нет ли у него гражданства других стран, связан ли он с компанией Nillfort Business Mansion и покупкой картин у продавцов "Галерея Боттега", "Щербенко АРТ Центр", Общественная организация "Щербенко АРТ центр", "Шоу тайм групп". 

"Это не первая попытка Адамовского избежать ответственности за сомнительные схемы заявлением, не имеющим отношения к той или иной кампании, так же он доказывал, что с партнером Трофименко не причастен к легендарной "Трейд Коммодити". Украина – правовое государство, если следствие не установит связь Адамовского с фактами коррупции Витренко в НАК, я обещаю принести публичные извинения всем, кого упоминал, основываясь на информации, находящейся в публичном доступе. Попытки инициировать любые формы разбирательств по этому поводу до окончания следствия можно считать тактическими ходами со стороны фигурантов во избежание наказания и доказательства непосредственной причастности", – считает Тищенко.

Теги: коррупция, НАК Нафтогаз, офис, правоохранители, Николай Тищенко, Андрей Адамовский, Трейд Коммодити, картины
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