ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Котлета по-тайски". В сети обсуждают визит Тищенко в Таиланд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По информации нардепа Гончаренко, Тищенко в Таиланде находится уже около недели
По информации нардепа Гончаренко, Тищенко в Таиланде находится уже около недели
Фото nikolaytyshchenko / Instagram (архив)

26 января стало известно, что народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко поехал с визитом в Таиланд. Его поездка вызвала реакцию не только руководства политсилы, но и социальных сетей.

Поездку Тищенко в Таиланд прокомментировал народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза. 

"Аааааааа!!! Президент издал указ, запрещающий депутатам выезжать за границу. Это нарушение Конституции, но... Но Николай Тищенко возложил... на решение президента. И не только потому, что он – кум [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака, а потому, что надо же оборону держать и на Таиландщине, а не только в Мукачево", – написал Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/9473717705987584

Он добавил, что с целью "экономии" можно было бы уже назначить Тищенко послом в Таиланде.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/9474387612587260

А народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко предложил Тищенко заниматься вопросами "транспорта между островами". 

"Руководство Таиланда, не до конца понимая, что случилось и чего от него хотят, решило отправить в Украину 20 пар живых леопардов. На всякий..." – написал бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze/posts/10158984902155233

Журналист Михаил Ткач предложил Тищенко взять позывной Дуриан (тропический фрукт).

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/5790331874369620

Украинский певец Иван Марунич отметил, что впервые депутат "вышел из партии и SPA-центра одновременно".

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5933046266749942

Также он предположил, какой может быть помощь Украины жителям Таиланда.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5933155293405706

В комментариях пользователи предлагают свои версии фотожаб с Тищенко.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3050609418574342&set=p.3050609418574342&type=3

Фотограф Александр Гусєв опубликовал видение визита Тищенко в Таиланд нейросетью.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223124619280274&set=p.10223124619280274&type=3

Telegram-канал "Пересмішник" опубликовал такой мэм.

Контекст:

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 

26 января стало известно, что нардеп Тищенко поехал в Таиланд: посольство Украины в Таиланде проанонсировало в Facebook встречу с нардепом от "Слуги народа". На сообщение сразу же отреагировали во фракции "Слуга народа".  Глава фракции Давид Арахамия заявил, что Тищенко необходимо уволить.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук позже проинформировала в Telegram, что Тищенко "уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа". Кроме того, его исключили из партии "Слуга народа".

Сам Тищенко в чате парламентской фракции этой партии объяснил поездку в Таиланд "титаническим" трудом в азиатском регионе.

"Я провел и провожу титаническую работу... Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла, людей, украинцев около 2000 забыли от слова вообще, люди обратились я не отказал. Какое море????!!! Я тут сам без семьи !!! Проездом на пару дней, это просто П....здец знаете", – сообщил нардеп. 

По информации Гончаренко, Тищенко в Таиланде находится уже около недели.

Теги: Украина, Таиланд, депутаты, Алексей Гончаренко, посольство Украины, Николай Тищенко, визит, Слуга народа, Давид Арахамия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супермодель Макмени упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макмени упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Галина ГРИШИНА
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
Галина ГРИШИНА
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
Галина ГРИШИНА
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Галина ГРИШИНА
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (87312)
2
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (58474)
3
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (52918)
4
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (48716)
5
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (42942)
6
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (24822)
7
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (22056)
8
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (17853)
 
 
 
 