"Котлета по-тайски". В сети обсуждают визит Тищенко в Таиланд

Поездку Тищенко в Таиланд прокомментировал народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза.
"Аааааааа!!! Президент издал указ, запрещающий депутатам выезжать за границу. Это нарушение Конституции, но... Но Николай Тищенко возложил... на решение президента. И не только потому, что он – кум [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака, а потому, что надо же оборону держать и на Таиландщине, а не только в Мукачево", – написал Береза.
Он добавил, что с целью "экономии" можно было бы уже назначить Тищенко послом в Таиланде.
А народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко предложил Тищенко заниматься вопросами "транспорта между островами".
"Руководство Таиланда, не до конца понимая, что случилось и чего от него хотят, решило отправить в Украину 20 пар живых леопардов. На всякий..." – написал бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.
Журналист Михаил Ткач предложил Тищенко взять позывной Дуриан (тропический фрукт).
Украинский певец Иван Марунич отметил, что впервые депутат "вышел из партии и SPA-центра одновременно".
Также он предположил, какой может быть помощь Украины жителям Таиланда.
В комментариях пользователи предлагают свои версии фотожаб с Тищенко.
Фотограф Александр Гусєв опубликовал видение визита Тищенко в Таиланд нейросетью.
Telegram-канал "Пересмішник" опубликовал такой мэм.
23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.
26 января стало известно, что нардеп Тищенко поехал в Таиланд: посольство Украины в Таиланде проанонсировало в Facebook встречу с нардепом от "Слуги народа". На сообщение сразу же отреагировали во фракции "Слуга народа". Глава фракции Давид Арахамия заявил, что Тищенко необходимо уволить.
Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук позже проинформировала в Telegram, что Тищенко "уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа". Кроме того, его исключили из партии "Слуга народа".
Сам Тищенко в чате парламентской фракции этой партии объяснил поездку в Таиланд "титаническим" трудом в азиатском регионе.
"Я провел и провожу титаническую работу... Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла, людей, украинцев около 2000 забыли от слова вообще, люди обратились я не отказал. Какое море????!!! Я тут сам без семьи !!! Проездом на пару дней, это просто П....здец знаете", – сообщил нардеп.
По информации Гончаренко, Тищенко в Таиланде находится уже около недели.