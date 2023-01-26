"Котлета по-тайски". В сети обсуждают визит Тищенко в Таиланд

По информации нардепа Гончаренко, Тищенко в Таиланде находится уже около недели Фото nikolaytyshchenko / Instagram (архив)

Поездку Тищенко в Таиланд прокомментировал народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза.

"Аааааааа!!! Президент издал указ, запрещающий депутатам выезжать за границу. Это нарушение Конституции, но... Но Николай Тищенко возложил... на решение президента. И не только потому, что он – кум [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака, а потому, что надо же оборону держать и на Таиландщине, а не только в Мукачево", – написал Береза.

Он добавил, что с целью "экономии" можно было бы уже назначить Тищенко послом в Таиланде.

А народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко предложил Тищенко заниматься вопросами "транспорта между островами".

"Руководство Таиланда, не до конца понимая, что случилось и чего от него хотят, решило отправить в Украину 20 пар живых леопардов. На всякий..." – написал бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Журналист Михаил Ткач предложил Тищенко взять позывной Дуриан (тропический фрукт).

Украинский певец Иван Марунич отметил, что впервые депутат "вышел из партии и SPA-центра одновременно".

Также он предположил, какой может быть помощь Украины жителям Таиланда.

В комментариях пользователи предлагают свои версии фотожаб с Тищенко.

Фотограф Александр Гусєв опубликовал видение визита Тищенко в Таиланд нейросетью.

Telegram-канал "Пересмішник" опубликовал такой мэм.