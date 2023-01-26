"Какое море?! Я провожу титаническую работу". Обнародовано сообщение Тищенко в чате "Слуги народа" о его поездке в Таиланд

Тищенко сказал, что в Таиланде "проездом на пару дней", а по информации Гончаренко, он там уже около недели Фото: Николай Тищенко / Facebook

Это следует из переписки, которую обнародовали нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

Кошкина отметила, что Тищенко после публикации анонса его встречи с гражданами Украины в Бангкоке "как ни в чем не бывало" прислал в чат фото, якобы иллюстрирующее, что он "работает в поте лица", а потом – опубликовал сообщение с объяснениями (по словам Кошкиной, орфография в сообщении Тищенко сохранена, а цитаты приведены дословно).

А после публикации этого фото написал, что глава фракции Давид Арахамия "в курсе его передвижений".

"О чем мы вообще говорим? Ты же в курсе всех моих передвижений, – написал он, обращаясь к Арахамии. – Я ничего не скрываю, работаю в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездим по азиатскому региону. Встретился с представителями коралевской семьи. Вы же сами поставили задачу для всех депов пахать 24/7".

"Я провел и провожу титаническую работу... Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла, людей, украинцев около 2000 забыли от слова вообще, люди обратились я не отказал. Какое море????!!! Я тут сам без семьи !!! Проездом на пару дней, это просто П....здец знаете", – продолжил нардеп.

Он тегнул первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко и первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца, заявив, что "все в курсе" и "все же были на нараде в Парковом".

Скриншоты его сообщений опубликовала "Украинская правда".

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Как отметила Кошкина, на сообщения Тищенко в чате никак не реагировали, отписал только Мотовиловец – указал на орфографические и пунктуационные ошибки.

По информации Гончаренко, Тищенко в Таиланде находится уже около недели.

"Его путешествие снимали расследователи. И когда Коля понял, что попался, начал в авральном порядке пытаться найти оправдание, почему он, народный депутат, посреди войны уехал в Таиланд. И не нашел ничего лучше, чем придумать встречу с народным депутатом. И все это, конечно, во благо украинцев и общества. Если с Тищенко все и так понятно, то неясно, что с посольством Украины в Таиланде. Мне кажется, нужно провести служебное расследование и понять, почему посольство подыгрывает нардепу", – добавил парламентарий.