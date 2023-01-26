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"Какое море?! Я провожу титаническую работу". Обнародовано сообщение Тищенко в чате "Слуги народа" о его поездке в Таиланд

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Тищенко сказал, что в Таиланде "проездом на пару дней", а по информации Гончаренко, он там уже около недели
Тищенко сказал, что в Таиланде "проездом на пару дней", а по информации Гончаренко, он там уже около недели
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Избранный от "Слуги народа" нардеп Николай Тищенко в чате парламентской фракции этой партии объяснил поездку в Таиланд "титаническим" трудом в азиатском регионе.

Это следует из переписки, которую обнародовали нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

Кошкина отметила, что Тищенко после публикации анонса его встречи с гражданами Украины в Бангкоке "как ни в чем не бывало" прислал в чат фото, якобы иллюстрирующее, что он "работает в поте лица", а потом – опубликовал сообщение с объяснениями (по словам Кошкиной, орфография в сообщении Тищенко сохранена, а цитаты приведены дословно). 

А после публикации этого фото написал, что глава фракции Давид Арахамия "в курсе его передвижений". 

"О чем мы вообще говорим? Ты же в курсе всех моих передвижений, – написал он, обращаясь к Арахамии. – Я ничего не скрываю, работаю в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездим по азиатскому региону. Встретился с представителями коралевской семьи. Вы же сами поставили задачу для всех депов пахать 24/7". 

"Я провел и провожу титаническую работу... Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла, людей, украинцев около 2000 забыли от слова вообще, люди обратились я не отказал. Какое море????!!! Я тут сам без семьи !!! Проездом на пару дней, это просто П....здец знаете", – продолжил нардеп. 

Он тегнул первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко и первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца, заявив, что "все в курсе" и "все же были на нараде в Парковом". 

Скриншоты его сообщений опубликовала "Украинская правда"

Как отметила Кошкина, на сообщения Тищенко в чате никак не реагировали, отписал только Мотовиловец – указал на орфографические и пунктуационные ошибки. 

По информации Гончаренко, Тищенко в Таиланде находится уже около недели. 

"Его путешествие снимали расследователи. И когда Коля понял, что попался, начал в авральном порядке пытаться найти оправдание, почему он, народный депутат, посреди войны уехал в Таиланд. И не нашел ничего лучше, чем придумать встречу с народным депутатом. И все это, конечно, во благо украинцев и общества. Если с Тищенко все и так понятно, то неясно, что с посольством Украины в Таиланде. Мне кажется, нужно провести служебное расследование и понять, почему посольство подыгрывает нардепу", – добавил парламентарий. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 

Тищенко после огласки информации о его поездке в Таиланд уволили с должности замглавы фракции "Слуга народа", также принято решение о его исключении из партии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Таиланд, граница, Алексей Гончаренко, военное положение, Соня Кошкина, переписка, Николай Тищенко, Слуга народа, Давид Арахамия, нардеп
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