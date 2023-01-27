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"Вернусь с положительным результатом для страны". Тищенко прокомментировал свою поездку в Таиланд

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Тищенко заявил, что "действует исключительно в интересах Украины"
Тищенко заявил, что "действует исключительно в интересах Украины"
Фото: Sonya Koshkina (official) / Telegram

Народный депутат Украины Николай Тищенко, который попал в скандал из-за поездки в Таиланд, прокомментировал цель визита.

26 января в Facebook он подтвердил, что действительно находится в Таиланде. Он отметил, что свое местонахождение не скрывает. Также нардеп сообщил, что руководство фракции знало о его намерениях.

"В декабре на совещании нам, народным депутатам от "Слуги народа", была поставлена задача – развитие дружеских взаимоотношений в направлении Азии и Африки. Например, во Вьетнаме украинской делегации не было с 2014 года. Поэтому я действительно нахожусь с командировкой в Азии. Все высшие руководители в курсе, как и глава моей фракции. Идет война, и мы только выполняем приказы", – написал Тищенко.

Он отметил, что является сопредседателем межпарламентской группы дружбы Украины с Вьетнамом. Первой остановкой его поездки был город Хошимин во Вьетнаме, после чего он поехал в Таиланд.

"Результат: проведена встреча с представителями королевской семьи и достигнуто важное дипломатическое согласование для поддержки Украины. Далее возвращаюсь во Вьетнам, где также будут проведены рабочие встречи в рамках группы дружбы с моими вьетнамскими коллегами-парламентариями", – добавил нардеп.

Тищенко отметил, что его командировка продолжится, как и планировалось, потому что он "действует исключительно в интересах Украины". 

"Вернусь с положительным результатом для страны", – резюмировал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133752556243012&id=100088248045924

Контекст:

26 января стало известно, что нардеп Тищенко поехал в Таиланд: посольство Украины в Таиланде проанонсировало в Facebook встречу с нардепом от "Слуги народа".

Тищенко в чате парламентской фракции этой партии объяснил поездку в Таиланд "титаническим" трудом в азиатском регионе. Представитель монобольшинства заявил, что в Таиланде "проездом на пару дней". В Госпогранслужбе сообщили, что Тищенко выехал законно

После скандала Тищенко исключили из партии "Слуга народа" и уволили с должности замглавы парламентской фракции.

До 28 января политсила "Слуга народа" в парламенте  должна определиться, исключать ли Тищенко из фракции.

Теги: Украина, Таиланд, депутаты, Госпогранслужба, поезда, парламент, скандал, Николай Тищенко, Слуга народа, нардеп
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