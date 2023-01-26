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ПОЛИТИКА

СМИ пишут, что в "Слуге народа" не хватает голосов для исключения Тищенко из фракции. Во фракции информацию опровергают

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Тищенко исключили из партии "Слуга народа", но не из фракции
Тищенко исключили из партии "Слуга народа", но не из фракции
Фото: Николай Тищенко / Facebook

"Украинская правда", ссылаясь на источники, 26 января написала, что "Слуга народа" не может собрать нужное количество голосов для исключения из фракции нардепа Николая Тищенко, который попал в скандал из-за своей поездки в Таиланд. Однако спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии изданию "ГОРДОН" эту информацию опровергла.

По данным источника "Украинской правды", во фракции не получается собрать голоса даже за снятие Тищенко с должности заместителя председателя комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

О нехватке голосов писал в своем Telegram и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В то же время Палийчук в комментарии "ГОРДОН" эти заявления опровергла.

"Информация неизвестных "источников" о нехватке голосов для исключения Тищенко из фракции не соответствует действительности. По состоянию на сейчас почти 150 нардепов "Слуги народа" проголосовали за на исключение Николая Тищенко из фракции. Голосование продлится до 28 января включительно, поэтому есть достаточно времени, чтобы депутаты определились и проголосовали", – сказала она.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина" говорил, что во фракции проходит онлайн-опрос за исключение Тищенко.

Контекст:

26 января стало известно, что нардеп Тищенко поехал в Таиланд: посольство Украины в Таиланде проанонсировало в Facebook встречу с нардепом от "Слуги народа".

Тищенко в чате парламентской фракции этой партии объяснил поездку в Таиланд "титаническим" трудом в азиатском регионе. Представитель монобольшинства заявил, что в Таиланде "проездом на пару дней", но по информации Гончаренко, он там уже около недели.

После скандала Тищенко исключили из партии "Слуга народа" и уволили с должности замглавы парламентской фракции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, Таиланд, Алексей Гончаренко, парламент, комитет, скандал, увольнение, Николай Тищенко, Слуга народа, партия, Давид Арахамия, исключать из партии
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