СМИ пишут, что в "Слуге народа" не хватает голосов для исключения Тищенко из фракции. Во фракции информацию опровергают

Тищенко исключили из партии "Слуга народа", но не из фракции Фото: Николай Тищенко / Facebook

По данным источника "Украинской правды", во фракции не получается собрать голоса даже за снятие Тищенко с должности заместителя председателя комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

О нехватке голосов писал в своем Telegram и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В то же время Палийчук в комментарии "ГОРДОН" эти заявления опровергла.

"Информация неизвестных "источников" о нехватке голосов для исключения Тищенко из фракции не соответствует действительности. По состоянию на сейчас почти 150 нардепов "Слуги народа" проголосовали за на исключение Николая Тищенко из фракции. Голосование продлится до 28 января включительно, поэтому есть достаточно времени, чтобы депутаты определились и проголосовали", – сказала она.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина" говорил, что во фракции проходит онлайн-опрос за исключение Тищенко.