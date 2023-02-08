Оккупанты вечером выпустили по Харькову не менее шести ракет, предварительно – С-300. Терехов сообщил об атаке на промышленный объект и пожаре

В результате ракетной атаки РФ по Харькову возник пожар на месте одного из прилетов, сообщил мэр Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Предварительно – С-300, от шести до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – написал руководитель ОВА.

По словам мэра Игоря Терехова, в Харьков прилетело шесть российских ракет.

"Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов", – рассказал Терехов в Telegram.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Харьковской области продлилась с 22.30 до 23.39.