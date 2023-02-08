Оккупанты вечером выпустили по Харькову не менее шести ракет, предварительно – С-300. Терехов сообщил об атаке на промышленный объект и пожаре

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"Предварительно – С-300, от шести до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – написал руководитель ОВА.
По словам мэра Игоря Терехова, в Харьков прилетело шесть российских ракет.
"Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов", – рассказал Терехов в Telegram.
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Харьковской области продлилась с 22.30 до 23.39.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.