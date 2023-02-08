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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала подозреваемого в корректировке российских обстрелов Харькова

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По данным следствия, мужчина корректировал российские обстрелы 5 февраля
По данным следствия, мужчина корректировал российские обстрелы 5 февраля
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в корректировке российских обстрелов Харькова 5 февраля. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 8 февраля в Telegram.

По данным следствия, задержанный – местный житель, который сотрудничал с российской военной разведкой.

"Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага. Рашисты использовали указанные локации в качестве потенциальных целей для ракетных атак. Причем после "прилетов" они ставили этому агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что задокументировали "факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента, его причастность к недавним ракетным атакам на жилой дом и высшее учебное заведение Харькова, а также установили его российских кураторов".

"Как выяснило следствие, вражеский агент вел коммуникацию с куратором через электронные каналы связи со строгим соблюдением всех мер конспирации. На "задание" предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь, как он думал, избежать отслеживания. Однако это не помешало его обнаружению контрразведчиками СБУ", – заявили в пресс-центре.

СБУ сообщила, что мужчина был задержан "непосредственно при выполнении очередного задания врага – сбора информации о результатах ракетных обстрелов одного из высших учебных заведений города".

Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Следствие немерено ходатайствовать о его аресте.

Контекст:

Российские оккупанты 5 февраля нанесли ракетные удары по центральной части Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщал о попадании двух ракет (предварительно – С-300). Одна ракета попала в жилую застройку рядом с домами в центре города, произошел пожар. Еще одна ракета попала в корпус вуза.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших мирных жителях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Харьков, обстрелы, война России против Украины
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