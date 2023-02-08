СБУ задержала подозреваемого в корректировке российских обстрелов Харькова

По данным следствия, задержанный – местный житель, который сотрудничал с российской военной разведкой.

"Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага. Рашисты использовали указанные локации в качестве потенциальных целей для ракетных атак. Причем после "прилетов" они ставили этому агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что задокументировали "факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента, его причастность к недавним ракетным атакам на жилой дом и высшее учебное заведение Харькова, а также установили его российских кураторов".

"Как выяснило следствие, вражеский агент вел коммуникацию с куратором через электронные каналы связи со строгим соблюдением всех мер конспирации. На "задание" предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь, как он думал, избежать отслеживания. Однако это не помешало его обнаружению контрразведчиками СБУ", – заявили в пресс-центре.

СБУ сообщила, что мужчина был задержан "непосредственно при выполнении очередного задания врага – сбора информации о результатах ракетных обстрелов одного из высших учебных заведений города".

Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Следствие немерено ходатайствовать о его аресте.