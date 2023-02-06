Из пяти пострадавших от ракетного удара по Харькову 5 февраля один человек остается в больнице, у остальных легкие ранения – ОВА

По его словам, два ракетных удара из установки С-300, которые пришлись на центр Харькова, повредили жилой дом и здание одного из вузов. Ранения получили пять гражданских лиц. На данный момент в больнице находится 54-летняя женщина в состоянии средней тяжести. У остальных – легкие ранения и они лечатся амбулаторно.
Кроме того, под огнем были расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. Там пострадали многоквартирные и частные дома, объект инфраструктуры, офисные помещения и автомобили, написал Синегубов.
Он отметил, что пиротехники продолжают разминировать деоккупированные территории области. За сутки подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 50 взрывоопасных предметов.
Российские оккупанты 5 февраля нанесли ракетные удары по центральной части Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщал о попадании двух ракет (предварительно – С-300). Одна ракета попала в жилую застройку рядом с домами в центре города, произошел пожар. Еще одна ракета попала в корпус вуза.
Синегубов показал фото с последствиями обстрела. Он сообщил о пяти пострадавших мирных жителях, в том числе ранения получил охранник вуза, находившийся на дежурстве.