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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из пяти пострадавших от ракетного удара по Харькову 5 февраля один человек остается в больнице, у остальных легкие ранения – ОВА

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Российские ракеты С-300 попали по зданию университета и рядом с жилым домом
Российские ракеты С-300 попали по зданию университета и рядом с жилым домом
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

За последние сутки российская армия обстреливала населенные пункты в Харькове и Харьковской области ракетами, артиллерией и минометами. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 6 февраля в Telegram.

По его словам, два ракетных удара из установки С-300, которые пришлись на центр Харькова, повредили жилой дом и здание одного из вузов. Ранения получили пять гражданских лиц. На данный момент в больнице находится 54-летняя женщина в состоянии средней тяжести. У остальных – легкие ранения и они лечатся амбулаторно.

Кроме того, под огнем были расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. Там пострадали многоквартирные и частные дома, объект инфраструктуры, офисные помещения и автомобили, написал Синегубов.

Он отметил, что пиротехники продолжают разминировать деоккупированные территории области. За сутки подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 50 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские оккупанты 5 февраля нанесли ракетные удары по центральной части Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщал о попадании двух ракет (предварительно – С-300). Одна ракета попала в жилую застройку рядом с домами в центре города, произошел пожар. Еще одна ракета попала в корпус вуза.

Синегубов показал фото с последствиями обстрела. Он сообщил о пяти пострадавших мирных жителях, в том числе ранения получил охранник вуза, находившийся на дежурстве.

Теги: Харьков, Харьковская область, Чугуев, саперы, армия РФ, Купянск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, Олег Синегубов, российские оккупанты
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