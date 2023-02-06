Из пяти пострадавших от ракетного удара по Харькову 5 февраля один человек остается в больнице, у остальных легкие ранения – ОВА

Российские ракеты С-300 попали по зданию университета и рядом с жилым домом Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По его словам, два ракетных удара из установки С-300, которые пришлись на центр Харькова, повредили жилой дом и здание одного из вузов. Ранения получили пять гражданских лиц. На данный момент в больнице находится 54-летняя женщина в состоянии средней тяжести. У остальных – легкие ранения и они лечатся амбулаторно.

Кроме того, под огнем были расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. Там пострадали многоквартирные и частные дома, объект инфраструктуры, офисные помещения и автомобили, написал Синегубов.

Он отметил, что пиротехники продолжают разминировать деоккупированные территории области. За сутки подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 50 взрывоопасных предметов.