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Количество пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до пяти человек. Синегубов показал последствия обстрела. Фоторепортаж

Сегодня 12.23
Российские оккупанты 5 февраля нанесли ракетные удары по центральной части Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщал о попадании двух ракет (предарительно, С-300). Одна ракета попала в жилую застройку рядом с домами в центре города, произошел пожар. Еще одна ракета попала в корпус вуза. По последним данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, пострадало пять человек. "Один из жилых домов, рядом с которым попала ракета, получил серьезные повреждения. Спасательные работы на месте продолжаются", – написал он в Telegram. Синегубов также показал фото с последствиями обстрела.
Теги: Харьков, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Олег Синегубов
 

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