Количество пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до пяти человек. Синегубов показал последствия обстрела. Фоторепортаж
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Российские оккупанты 5 февраля нанесли ракетные удары
по центральной части Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщал о попадании двух ракет (предарительно, С-300). Одна ракета попала в жилую застройку рядом с домами в центре города, произошел пожар. Еще одна ракета попала в корпус вуза. По последним данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, пострадало пять человек. "Один из жилых домов, рядом с которым попала ракета, получил серьезные повреждения. Спасательные работы на месте продолжаются", – написал
он в Telegram. Синегубов также показал
фото с последствиями обстрела.