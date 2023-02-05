Число пострадавших в результате российского обстрела Харькова возросло до четырех человек – Синегубов

"Еще один раненый – охранник вуза, куда был совершен второй ракетный удар. Мужчина получил ушибные раны, помощь оказали на месте", – говорится в сообщении.
Утром 5 февраля Киевский район Харькова подвергся российскому ракетному обстрелу. Мэр Игорь Терехов сообщал о попадании двух ракет (предарительно, С-300).
Ранее было известно о трех пострадавших – 54-летней женщине и двое мужчинах 51 и 55 лет.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.