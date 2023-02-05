Число пострадавших в результате российского обстрела Харькова возросло до четырех человек – Синегубов

Синегубов сообщил, что помощь пострадавшему оказали на месте Фото: Олег Синєгубов / Telegram

"Еще один раненый – охранник вуза, куда был совершен второй ракетный удар. Мужчина получил ушибные раны, помощь оказали на месте", – говорится в сообщении.

Утром 5 февраля Киевский район Харькова подвергся российскому ракетному обстрелу. Мэр Игорь Терехов сообщал о попадании двух ракет (предарительно, С-300).

Ранее было известно о трех пострадавших – 54-летней женщине и двое мужчинах 51 и 55 лет.