РФ вывела в Черное море три ракетоносителя с 20 "Калибрами" и, вероятно, готовится к ракетной атаке – ОК "Юг"

Ночью на двух направлениях в зоне ответственности командования были сбиты два российских дрона, кроме того, в Черном море шторм уменьшился и активизировалась корабельная группировка РФ, сообщили в ОК "Юг".

"Враг вывел три ракетоносители, среди которых и один подводный. Общий залп "Калибров" может составлять до 20 ракет. Накануне враг запускал разведывательные беспилотники, один из которых был точно сбит силами противовоздушной обороны. За этим, учитывая и ночную атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136" и повышенную активность вражеской авиации, просматривается подготовка к ракетным ударам. Ночью два дрона, направленные в нашу зону ответственности, были сбиты на кировоградском и винницком направлениях", – говорится в релизе.