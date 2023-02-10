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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вывела в Черное море три ракетоносителя с 20 "Калибрами" и, вероятно, готовится к ракетной атаке – ОК "Юг"

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Корабельная группировка оккупантов в Черном море активизировалась, предупредили в ОК "Юг"
Корабельная группировка оккупантов в Черном море активизировалась, предупредили в ОК "Юг"
Фото: ЕРА (архив)

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины утром 10 февраля в Facebook предупредило о возможной подготовке России к ракетной атаке.

Ночью на двух направлениях в зоне ответственности командования были сбиты два российских дрона, кроме того, в Черном море шторм уменьшился и активизировалась корабельная группировка РФ, сообщили в ОК "Юг". 

"Враг вывел три ракетоносители, среди которых и один подводный. Общий залп "Калибров" может составлять до 20 ракет. Накануне враг запускал разведывательные беспилотники, один из которых был точно сбит силами противовоздушной обороны. За этим, учитывая и ночную атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136" и повышенную активность вражеской авиации, просматривается подготовка к ракетным ударам. Ночью два дрона, направленные в нашу зону ответственности, были сбиты на кировоградском и винницком направлениях", – говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid02JsPi9wH58x1o6DXCYxmpSWJwKUuCXJhYi3uoBa5ifQdBirqZfQeKco2jsg5oL9Wql

Контекст:

Ночью 10 февраля обстрелам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской ОВА предупреждали об атаке дронами

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черное море, авиация, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, корабли
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