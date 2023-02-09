В ряде областей Украины объявлена тревога. В Днепропетровской ОГА предупреждают о возможной атаке дронами

Тревога объявлена в Луганской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской областях.

"По имеющимся данным, возможна атака дронами-камикадзе в направлении области. Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги. Держитесь подальше от объектов критической инфраструктуры и других стратегических объектов", – отметили в Днепропетровской ОГА.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью – деоккупировали часть Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

В январе – феврале 2023 года самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.