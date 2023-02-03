В Никополе воздушная тревога продолжалась более 12 часов из-за угрозы обстрелов – Лукашук

"Более 12 часов воздушной тревоги на Никопольщине из-за угрозы артиллерийских обстрелов. Снова россияне не давали району и его жителям покоя", – написал он.

По данным главы облсовета, оккупанты ударили по Никополю ночью из тяжелой артиллерии.

"Обошлось без пострадавших, сейчас территория обстрела обследуется", – рассказал Лукашук.

Другие районы Днепропетровской области в течение ночи вражеским атакам не подвергались, добавил он.