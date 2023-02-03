В Никополе воздушная тревога продолжалась более 12 часов из-за угрозы обстрелов – Лукашук

"Более 12 часов воздушной тревоги на Никопольщине из-за угрозы артиллерийских обстрелов. Снова россияне не давали району и его жителям покоя", – написал он.
По данным главы облсовета, оккупанты ударили по Никополю ночью из тяжелой артиллерии.
"Обошлось без пострадавших, сейчас территория обстрела обследуется", – рассказал Лукашук.
Другие районы Днепропетровской области в течение ночи вражеским атакам не подвергались, добавил он.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.