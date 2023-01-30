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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепропетровской области оккупанты разрушили несколько частных домов и повредили электросети – облсовет

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Пострадавших за сутки в области нет
Пострадавших за сутки в области нет
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР/ Telegram

Никопольский район Днепропетровской области последние сутки обстреливала российская артиллерия. Об этом глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук 30 января сообщил в Telegram.

По его словам, угроза воздушных атак продолжалась в районе почти 10 часов. Поздно вечером 29 января армия РФ атаковала Красногригорьевскую общину.

"Разбиты два частных дома, гараж и хозяйственная постройка, повреждены электросети. В настоящее время обследование территорий продолжается", – написал Лукашук.

Он отметил, что пострадавших в области за сутки не зафиксировано.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, раненые, Никополь, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Николай Лукашук
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