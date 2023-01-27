Обстрел Никопольского района: повреждены три газопровода, магазин и пекарня

По его словам, вечером оккупанты четыре раза открывали огонь по Мировской общине.
"Повреждены шесть частных жилых домов, три хозяйственные постройки, три газопровода, три ЛЭП, а также магазин, пекарня, объект бизнеса", – написал Вилкул.
Он добавил, что мирные жители за прошедшие сутки не пострадали.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.