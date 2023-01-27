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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Никопольского района: повреждены три газопровода, магазин и пекарня

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Никопольский район находится под постоянным огнем РФ
Никопольский район находится под постоянным огнем РФ
Фото: Олександр Вілкул / Telegram

Российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил 27 января в Telegram.

По его словам, вечером оккупанты четыре раза открывали огонь по Мировской общине.

"Повреждены шесть частных жилых домов, три хозяйственные постройки, три газопровода, три ЛЭП, а также магазин, пекарня, объект бизнеса", – написал Вилкул.

Он добавил, что мирные жители за прошедшие сутки не пострадали.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, война России против Украины, разрушения
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