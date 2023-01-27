Обстрел Никопольского района: повреждены три газопровода, магазин и пекарня

По его словам, вечером оккупанты четыре раза открывали огонь по Мировской общине.

"Повреждены шесть частных жилых домов, три хозяйственные постройки, три газопровода, три ЛЭП, а также магазин, пекарня, объект бизнеса", – написал Вилкул.

Он добавил, что мирные жители за прошедшие сутки не пострадали.