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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты минувшей ночью восемь раз обстреляли Никополь – ОВА

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Противник атаковал Никополь из артиллерии
Противник атаковал Никополь из артиллерии
Фото: ДніпроОДА / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью восемь раз обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом утром 2 февраля заявил и.о. главы областной военной администрации Владимир Орлов, сообщила в Telegram пресс-служба ОВА.

"Многострадальный Никополь… Этой ночью он снова оказался под вражеским обстрелом. Рашистская артиллерия попала по городу восемь раз", – отметил Орлов.

По его данным, обошлось без погибших и раненых.

Последствия вражеской атаки на город уточняются.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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