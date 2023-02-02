Российские оккупанты минувшей ночью восемь раз обстреляли Никополь – ОВА

"Многострадальный Никополь… Этой ночью он снова оказался под вражеским обстрелом. Рашистская артиллерия попала по городу восемь раз", – отметил Орлов.

По его данным, обошлось без погибших и раненых.

Последствия вражеской атаки на город уточняются.