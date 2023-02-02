Российские оккупанты минувшей ночью восемь раз обстреляли Никополь – ОВА

"Многострадальный Никополь… Этой ночью он снова оказался под вражеским обстрелом. Рашистская артиллерия попала по городу восемь раз", – отметил Орлов.
По его данным, обошлось без погибших и раненых.
Последствия вражеской атаки на город уточняются.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.