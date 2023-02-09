ВСУ за сутки сбили три российских беспилотника, артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления оккупантов – Генштаб

Силы ПВО ВСУ за сутки сбили два БПЛА россиян типа "Орлан-10", отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили три БПЛА противника: два – типа "Орлан-10" и один – "Орион", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления россиян, два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию ПВО оккупантов.