ВСУ за сутки сбили три российских беспилотника, артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления оккупантов – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили три БПЛА противника: два – типа "Орлан-10" и один – "Орион", – говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления россиян, два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию ПВО оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ на утро 9 февраля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 135 010 оккупантов (910 – за последние сутки). Кроме того, россияне потеряли в войне 232 средства ПВО, 1967 БПЛА оперативно-тактического уровня.