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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обустроили мобильный крематорий в оккупированном Токмаке, жители жалуются на постоянную трупную вонь – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ уже не первый раз сообщают о российских мобильных крематориях в оккупированном Токмаке
В Генштабе ВСУ уже не первый раз сообщают о российских мобильных крематориях в оккупированном Токмаке
Скриншот: zaoTurmalin / YouTube (иллюстративный)

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в войне, которую в феврале 2022 года начали против Украины.

Об этом 9 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий, – говорится в сообщении. – Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02opH8aKBK88janDxszuo7TjZEnZEzt7AS5ZZxj7xpk8kUqdbBDPvrJTJ9qExKitRtl

Контекст:

В Генштабе уже не первый раз сообщают о российских мобильных крематориях в оккупированном Токмаке, в частности, украинские военные информировали об их работе в середине декабря 2022 года.

В тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев, отмечали в Минобороны в конце января 2023 года.

По данным Генштаба ВСУ на утро 9 февраля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 135 010 российских оккупантов (910 – за последние сутки).

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Запорожская область, война России против Украины, погибшие, крематорий, потери армии России, российские оккупанты, Токмак
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