Россияне обустроили мобильный крематорий в оккупированном Токмаке, жители жалуются на постоянную трупную вонь – Генштаб ВСУ

Об этом 9 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий, – говорится в сообщении. – Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью".

Контекст:

В Генштабе уже не первый раз сообщают о российских мобильных крематориях в оккупированном Токмаке, в частности, украинские военные информировали об их работе в середине декабря 2022 года.

В тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев, отмечали в Минобороны в конце января 2023 года.

По данным Генштаба ВСУ на утро 9 февраля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 135 010 российских оккупантов (910 – за последние сутки).