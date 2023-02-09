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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили более 900 оккупантов, 10 боевых машин и четыре системы ПВО

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Украинская армия ежедневно уничтожает российских захватчиков и их технику
Украинская армия ежедневно уничтожает российских захватчиков и их технику
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 135 010 российских оккупантов Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook 9 февраля.

За последние сутки были ликвидированы 910 российских военных.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 3255 (+2);
  • боевые бронированные машины – 6468 (+10);
  • артиллерийские системы – 2244 (+8);
  • РСЗО – 463 (+2);
  • средства ПВО – 232 (+4);
  • самолеты – 295;
  • вертолеты – 285;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6);
  • крылатые ракеты – 796;
  • корабли /катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5121 (+9);
  • специальная техника – 211.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02XRc3G6DBfaQJ3TwNDk8Bv9SV8LgoyLje6YvYkWzxRC1bR744BXpDbdrowjJGrvbDl

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, ПВО, артиллерия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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