Украинские военные за сутки уничтожили более 900 оккупантов, 10 боевых машин и четыре системы ПВО

Украинская армия ежедневно уничтожает российских захватчиков и их технику Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

За последние сутки были ликвидированы 910 российских военных.

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